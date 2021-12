Schmied hofft bei seinem Team auf neue Energie

Lampertheim. Eigentlich sollten die Handballer des TV Lampertheim vor Weihnachten noch einmal am Ball sein. Doch der Gegner SG Arheilgen bat um eine Verlegung, der die Lampertheimer auch gerne entsprochen haben. „Das passt uns in der momentanen Situation auch ganz gut“, gibt TVL-Trainer Achim Schmied zu.

So stand bereits Mitte Dezember das letzte Training vor der Weihnachtspause an, wobei Schmied seinen Spielern gar nicht allzu lange Zeit lässt, die Beine hoch zu legen. Schon nach Weihnachten beginnt er mit der Vorbereitung auf die letzten fünf Wochen, die es noch einmal so richtig in sich haben werden. Vom 16. Januar bis zum 19. Februar haben die Lampertheimer acht Partien zu absolvieren und es geht dabei um nicht weniger als eine gute Ausgangsposition für die Abstiegsrunde.

Kopf frei bekommen

TVL-Trainer Achim Schmied. © Berno Nix

„Dass wir noch unter die ersten Sieben in der Tabelle und damit in die Aufstiegsrunde kommen ist zwar nicht unmöglich, aber Stand jetzt doch eher unwahrscheinlich“, erklärt Schmied. Umso wichtiger wird es sein, dass wir gegen die direkte Konkurrenz, die ab Ende Februar mit in die Abstiegsrunde kommt, gepunktet wird. „Diese Zähler werden mitgenommen und daher geht es wirklich um jeden einzelnen Punkt. Entsprechend gut vorbereitet wollen wir im Januar wieder starten“, so der TVL-Coach.

Zuvor hofft Schmied, dass seine Spieler in der durch das verlegte Arheilgen-Spiel etwas verlängerten Pause den Kopf wieder frei bekommen. „Die letzten beiden Spiele haben doch an den Nerven gezehrt“, gibt der Trainer mit Blick auf die 19:35-Niederlage in Fürth und vor allem das 25:32 beim direkten Konkurrenten Heppenheim zu. Jetzt bietet sich die Gelegenheit, ein paar Blessuren auszukurieren, neue Kraft zu sammeln und dann im neuen Jahr wieder anzugreifen. „Wir können auf jeden Fall mehr, als wir zuletzt gezeigt haben“, ist Schmied überzeugt.

Das Heimspiel gegen Arheilgen wurde für Donnerstag, 20. Januar, neu angesetzt. Zudem ist noch der Termin des Heimspiels gegen die HSG Rüsselsheim/Bauschheim offen, das wegen einem Corona-Fall vorsichtshalber vom Spielplan abgesetzt wurde. „Da haben wir dem Gegner einige Möglichkeiten genannt, aber noch keine Rückmeldung“, so Schmied. me