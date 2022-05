Schaulaufen für Meister FSG Lola

Lampertheim. Als frisch gebackener Meister der Frauenhandball-A-Liga und Aufsteiger in die Bezirksoberliga fährt die FSG Lola am Sonntag zu ihrem letzten Saisonspiel. Ab 16 Uhr ist die Mannschaft von Trainer Dieter Petermann bei der HSG Fürth/Krumbach II am Ball. Da es auch für die Odenwälderinnen, die bis letzte Woche noch im Abstiegskampf steckten, aber inzwischen nicht mehr gefährdet sind, ohne Druck aufspielen können, kann ein munteres Spielchen erwartet werden.

„Wir wollen schon noch einmal gewinnen. Das ist unser Anspruch“, will FSG-Trainer Dieter Petermann nicht „nur für ein kleines Geplänkel“ nach Fürth fahren. Aber gleichzeitig gibt der Lola-Coach auch zu: „Die ganz große Anspannung ist nicht mehr da.“ me

