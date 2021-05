Saisonstart Ende Oktober denkbar

Lampertheim. Mit Besonnenheit und Weitsicht soll bei den Handballern der Weg zurück in die Normalität gelingen. Nachdem schon zwei Spielzeiten nicht zu Ende gespielt werden konnten und entsprechend die sportlichen Entscheidungen fehlten, soll am Ende der Saison 2021/22 unter allen Umständen eine Wertung stehen. Um dies sicherzustellen, laufen die Planungen auf Landes- und Bezirksebene auf Hochtouren. Und auch wenn finale Entscheidungen noch nicht gefallen sind, die grobe Richtung scheint erkennbar.

Sowohl der Präsident des Hessischen Handball-Verbands (HHV), Gunter Eckart, als auch der Vorsitzende des Bezirks Darmstadt, der Lampertheimer Klaus Bernshausen, können sich auf Nachfrage dieser Zeitung einen Saisonstart Ende Oktober nach den Herbstferien sehr gut vorstellen. „Entschieden ist aber noch nichts“, stellt Eckart klar. „Wir haben von unserem Arbeitskreis Spieltechnik verschiedene Entwürfe vorgelegt bekommen, die nun in die Feinabstimmung gehen. Vielleicht wissen wir nach unserer Präsidiumssitzung am 2. Juni schon mehr“, verweist der Präsident auf weitere Gespräche, betont aber auch: „Den Saisonstart auf Ende Oktober zu legen, ist eine der wahrscheinlichsten Möglichkeiten.“

Geteilte Ligen?

Auch wenn der Bezirk sich nicht an den Entscheidungen des Landesverbands orientieren muss, ist für Bernshausen dieser Termin plausibel: „Wenn man schaut, dass bis Mitte August jeder, der will, eine erste Impfung erhalten haben soll und nach einer zweiten und einer gewissen Wartezeit als durchgeimpft gilt, dann kommen wir auf Anfang, Mitte September. Dazu noch ein paar Wochen für die Vorbereitung in voller Mannschaftsstärke, dann sind wir schnell bei den Herbstferien“, rechnet der Bezirksvorsitzende vor.

Noch nicht so weit gediehen ist indes die Planung, wie der Spielmodus aussehen könnte. Für die Ober- und Landesligen scheint eine Zweiteilung mit abschließenden Auf- und Abstiegsspielen möglich, „aber da ist noch vieles zu bedenken“, so Gunter Eckart. Klaus Bernshausen spricht von „vielen Möglichkeiten“, die allerdings erst nach dem Ende der Meldefrist auf Bezirksebene Ende Mai weiter vertieft werden. „Es gibt noch An- und Abmeldungen in den einzelnen Ligen und erst nach dem 31. Mai werden wir klarer sehen. Dann werden unsere Spielplangestalter ins Detail gehen und wir werden auch die Vereine mit ins Boot nehmen“, verspricht der Bezirksvorsitzende. „Falls wir tatsächlich erst Ende Oktober starten, läuft uns dahingehend nicht die Zeit davon.“

Mit in der Diskussion ist auch für den Bezirk die Variante mit zwei Staffeln pro Liga, genauso aber auch die Möglichkeit, eine einfache Runde zu spielen. „Wichtig ist immer, dass wir flexibel bleiben und am Ende eine sportliche Entscheidung steht“, unterstreicht Bernshausen. „Wir haben hier regional mehr Optionen als die Ober- und Landesligen und werden genau abwägen.“

Für die meisten Trainer ist der vom üblichen Termin Mitte September nach hinten verlegte Starttermin eine sinnvolle Entscheidung. „Ich finde es gut, einen Termin anzupeilen, der nicht zu früh ist“, erklärt Tobias Führer, Trainer des Frauen-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, stellvertretend. „Lieber mit Bedacht vorgehen, als dann im September wieder verlegen zu müssen.“

Viele seiner Spielerinnen seien noch nicht das erste Mal geimpft, so dass die Zeit bis zur vollständigen Impfung der entscheidende Faktor sein könnte. „Ich bin auch gespannt, wie wir bei weiteren Lockerungen mit Tests das Training angehen können“, würde Führer gerne bald wieder starten. „Nächste Woche haben wir eine Video-Konferenz, in der wir unsere weiteren Planungen besprechend werden. Aber klar ist: Sobald es erlaubt sein wird, werden wir im Freien mit dem Training beginnen.“

„Großer Reiz“

Ganz ähnlich sieht es auch Dennis Rybakov, bisheriger Trainer des Männer-Bezirksoberligisten Tvgg Lorsch und zukünftig bei der HSG Weschnitztal: „An eine normale Runde ohne Beschränkungen wird noch nicht zu denken sein. Und daher finde ich es gut, dass Planungen laufen, die Flexibilität beinhalten. Ende Oktober werden die meisten geimpft sein, aber dennoch fände ich es gut, wenn man die Ligen in zwei Staffeln spielen lassen würde. Das hätte einen großen Reiz mit abschließenden Auf- und Abstiegsspielen und gleichzeitig würde man anfangs in engeren regionalen Grenzen bleiben, was bei möglichen Infektionsausbrüchen wichtig wäre“, gibt Rybakov zu bedenken und schiebt dann noch nach: „Das Wichtigste ist aber, dass es überhaupt losgeht und am Ende der Saison eine sportliche Entscheidung steht.“