Saison geht mit Play-offs in die heiße Phase

Mannheim. Die Spannung in der Handball-Badenliga wächst: Nach Abschluss der Runde in zwei Gruppen, geht es nun in die Auf- und Abstiegsspiele. „Das ist etwas ganz Neues für uns alle und ich bin gespannt, wie sich das entwickelt“, blickt Christian Müller, Trainer des TSV Amicitia Viernheim auf die K.o.-Spiele. Los geht es mit dem Viertelfinale in Hin- und Rückspiel, am 1. und 8. Mai steht das Finale um den Oberliga-Aufstieg an – oder der Kampf um den Badenliga-Verbleib.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Während die Viernheimer nach oben blicken, geht es für TV Friedrichsfeld, SG Heddesheim und SG Leutershausen II um den Liga-Verbleib. Die Friedrichsfelder müssen zuerst zur SG Stutensee-Weingarten, Heddesheim zur HSG St. Leon/Reilingen und Leutershausen empfängt zum Start in die K.o.-Spiele den HSV Hockenheim.

Hinter Kevin Urban stehen beim TV Freidrichsfeld noch Fragezeichen. © Pix

Der TV Friedrichsfeld hat dabei auf dem Papier die leichteste Aufgabe und bekommt es am Sonntag (18 Uhr) mit dem Schlusslicht der zweiten Gruppe zu tun. Aber zu unterschätzen ist Stutensee trotz der 6:22 Punkte keinesfalls. So kassierte das Team im Saisonverlauf einige unglückliche, knappe Niederlagen.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

„Wir bekommen es mit einem körperlich starken Gegner zu tun, der schwer auszurechnen ist“, hat TVF-Trainer Markus Gutsche bei seinen Recherchen festgestellt, dass Stutensee mit häufig wechselnden Aufstellung angetreten ist. Bei Friedrichsfeld steht noch ein Fragezeichen hinter dem Einsatz von Kevin Urban, der vor allem in der Deckung enorm wichtig wäre.

Das Ziel für den TVF ist klar: „Wir wollen die Runde möglichst schnell beenden und erst gar keine Unsicherheit aufkommen lassen“, so Sprecher Florian Kuhn, der das System durchaus „etwas merkwürdig“ findet: „In Play-offs kennt man das so, dass man nach Siegen mit weiteren Spielen belohnt wird. Jetzt geht es darum, mit einem Sieg den Klassenerhalt zu sichern und die Saison zu beenden, während die Verlierer weiterspielen.“

Müllers klare Zielsetzung

Aber den Friedrichsfeldern kommt der Modus durchaus recht: Da die heimische Lilli-Gräber-Halle als Flüchtlingsunterkunft genutzt wird, wäre ein ständiger Wechsel der Heimspielstätte nötig. „Dem gehen wir aus dem Weg, indem wir mit zwei Siegen gegen Stutensee alles klar machen“, so Kuhn.

Beim TSV Amicitia Viernheim hofft man natürlich, dass man noch möglichst viele Spiele absolvieren kann und schielt auf das Finale. „Viel wird davon abhängen, wie die Spieler mit dem Druck umzugehen wissen. Es kommt unter Umständen auf jedes Tor an“, so Trainer Christian Müller, der bis auf den erkrankten Felix Hildenbeutel auf seine Bestbesetzung zurückgreifen kann. Überrascht hat Müller, dass schon in der ersten Runde Favoriten zwangsläufig auf der Strecke bleiben werden: „Ich hätte nie gedacht, dass so früh schon die beiden Top-Favoriten Hardheim und Heidelsheim aufeinandertreffen“, so der Viernheimer Coach, der aber auch als Vorrunden-Erster die Aufgabe gegen den Vierten der zweiten Gruppe nicht unterschätzen will: „Pforzheim/Eutingen ist mit vielen jungen, hungrigen und hervorragend ausgebildeten Spielern besetzt. Und sie spielen eine herausragende 3:2:1-Deckung, mit der man erstmal klar kommen muss.“

AdUnit Mobile_Pos4

AdUnit Content_3

An der Zielsetzung lässt er indes keine Zweifel: „Wir wollen in die nächste Runde und uns schon in Pforzheim dazu eine gute Ausgangsposition verschaffen.“ Und dann fügt er augenzwinkernd noch einen Aspekt an: „Ich wüsste gar nicht so recht, was ich mit den Jungs machen sollte, wenn die Runde schon nach den Pforzheim-Spielen Ende März beendet wäre..“