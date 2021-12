Saison bleibt ausgesetzt

Mannheim. Nun ist es amtlich: Die Saison im Bereich des Badischen Handballverbands wird bis zum Jahresende in allen Altersklassen unterbrochen. Damit reagiert der BHV auf die Corona-Notverordnung der Landesregierung vom vergangenen Freitag, die schon eine Absage aller Spiele am Wochenende nach sich zog. Nach der Winterpause soll am zweiten Januar-Wochenende der Spielbetrieb wieder starten.

Anders fiel die Entscheidung in den Baden-Württemberg-Oberligen aus. Hier wurde nach Abstimmung mit Clubs und Schiedsrichtern beschlossen, die Saison fortzuführen. Die Handballerinnen der TSG Seckenheim betrifft dies aber nicht: Sie sind bereits in der Weihnachtspause, nachdem ihr eigentlich letztes Spiel am vergangenen Samstag gegen Strohgäu abgesagt wurde. me