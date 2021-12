Saase kann regenerieren

Großsachsen. Nur ein Spiel hätte am Wochenende in der Frauenhandball-Badenliga auf dem Programm gestanden. Die HG Saase hätte am Sonntag die HG Oftersheim/Schwetzingen empfangen. Doch daraus wird nach der kurzfristigen Absage sämtlicher Amateur-Handball-Spiele in Baden-Württemberg nichts.

„Eigentlich wäre das ein Spiel gewesen, in dem wir alles mobilisieren und zwei wichtige Punkte holen wollten. Obwohl es personell alles andere als gut aussieht“, hat Dojcak nur noch acht Spielerinnen zur Verfügung.

Während die meisten sich mit Erkältungen herumplagen, in den letzten Wochen schon angeschlagen spielten und jetzt endgültig auf Eis liegen, erwischte es Louisa Haberlach hingegen richtig bitter: Die Rückraumspielerin hat sich den Arm gebrochen, wurde bereits operiert und wird entsprechend lange ausfallen.

Doch auch wenn die Voraussetzungen alles andere als ideal waren, wollte Dojcak nicht vorzeitig die Flinte ins Korn werfen, wollte das Beste daraus machen und dem in seinen Augen favorisierten Gast das Leben schwer machen. Nun steht in den Sternen, ob am Sonntag darauf (12.) noch das Derby in Viernheim stattfindet oder ob die Badenliga-Handballerinnen vorzeitig in die Weihnachtspause geschickt werden. me

