Mannheim. Es gibt Dinge im Handball-Weltbild von Alfred Gislason, die für ihn von elementarer Bedeutung sind. Und so kommt ihm am Montagmorgen nicht ganz zufällig immer wieder das Wort „Abwehr“ über die Lippen, als der Trainer der deutschen Nationalmannschaft über seinen Kader für das Olympia-Qualifikationsturnier vom 12. bis 14. März in Berlin spricht. „Unsere größte Schwachstelle war der unerfahrene Innenblock“, stellt der Isländer klar, als er noch einmal auf die WM im Januar zurückblickt. Seine Worte klingen in diesem Augenblick wie ein Geständnis. Ganz so, als wolle er sagen: Wir waren zu schlecht.

Das Turnier endete für die Auswahl des Deutschen Handball-Bundes (DHB) mit einem enttäuschenden zwölften Platz, war aber letztendlich ohne große Aussagekraft, weil entscheidende Stützen fehlten. Allen voran Hendrik Pekeler und Patrick Wiencek, die normalerweise das Duo im Abwehrzentrum bilden. „Sie gehören zu den Besten auf der Welt“, sagt Gislason über die zwei Defensiv-Asse, die nun in den Kader zurückkehren und helfen sollen, gegen Schweden, Slowenien und Algerien die Reise nach Tokio perfekt zu machen. Die ersten beiden Teams qualifizieren sich für die Olympischen Spiele. Und mit dem etatmäßigen Innenblock steigen die Chancen der Deutschen in diesem starken Teilnehmerfeld rasant.

Perfektion in Reinkultur

Der zweifache dänische Weltmeister-Trainer Nikolaj Jacobsen merkte vor einem Jahr zwar süffisant, aber keinesfalls zu Unrecht an, dass die traditionellen Probleme der DHB-Auswahl im Positionsangriff gar nicht so sehr ins Gewicht fallen. Die Defensive um Pekeler/Wiencek ermögliche es schließlich, über Ballgewinne und den Gegenstoß stets zu Kontertoren zu kommen. Gewiss, ganz so einfach wird es zwar nicht immer laufen – und doch haben die zwei Stars des THW Kiel eben ihren ganz besonderen Wert, wie auch Henning Fritz, 2004 Europa- und 2007 Weltmeister mit der deutschen Mannschaft, unterstreicht: „Wenn Wiencek und Pekeler dabei sind, steht alles stabiler, dann haben die Torhüter mehr Möglichkeiten und entsprechend sinkt der Druck, immer selbst ein Tor zu werfen.“

Gerade die Zusammenarbeit mit den Schlussmännern klappte bei der WM nicht so gut, was angesichts des neu formierten Innenblocks mit Johannes Golla und dem diesmal nicht berücksichtigten Sebastian Firnhaber nicht weiter verwunderte. Auch der vom Ehrgeiz getriebene Keeper Andreas Wolff dürfte sich deshalb über die Rückkehr seiner einstigen Kieler Kollegen freuen, obwohl er sie vor dem Turnier für ihren WM-Verzicht kritisiert hatte. „Ich gehe nicht davon aus, dass es noch ein Sechs-Augen-Gespräch mit Wolff, Pekeler und mir geben muss. Soweit ich informiert bin, ist alles aus der Welt geräumt“, sagt Gislason, der genau weiß, was er an seinem Weltklasse-Innenblock hat. Er kennt Pekeler und Wiencek aus gemeinsamen Zeiten beim Kieler Bundesligisten, der gerade erst die Champions League gewann – und zwar nicht mit den zwei Defensiv-Strategen, sondern wegen ihnen. Die beiden verstehen sich blind und würden vermutlich auch noch morgens um halb vier mit verbundenen Augen auf einer Bowlingbahn einen perfekten Block stellen, weil sie schlichtweg ganz genau wissen, was der andere macht und wo er steht.

So etwas nennt man Perfektion, die in dieser Art und Weise nur wenige beherrschen und die dann auch noch besonders wird, weil Pekeler und Wiencek vor allem intelligent verteidigen. Natürlich sind die körperlich stark. Das müssen sie auch, um sich gegen die Kanten am Kreis zu behaupten, weshalb die zwei Kieler bisweilen wie zwei Raufbolde wirken. Doch gute Abwehrarbeit bedeutet nicht nur, hart zuzupacken. Im Gegenteil: Praktisch nie hat das, was sie da tun, mit einer unüberlegten Schlägerei, sondern vielmehr mit einem clever geführten Boxkampf und einer Portion Raffinesse zu tun, weil sie ganz einfach schon da stehen, wo der Gegner hin will. Dass sie genau das beherrschen und noch dazu als Kreisläufer im Angriff höchsten Ansprüchen genügen, macht Pekeler und Wiencek zu Hoffnungs- und Leistungsträgern. Sie unterstreichen Führungsspieler-Worte mit Führungsspieler-Taten, geben Halt und Orientierung. Und beide haben mit Johannes Golla nun einen Mann hinter sich, der – wenn auch noch nicht auf gleichem Niveau – ebenso die Rollen in Defensive und Offensive beherrscht, weshalb er den Vorzug vor dem zuletzt gesetzten und bei der WM verletzt fehlenden Jannik Kohlbacher von den Rhein-Neckar Löwen erhielt.

„Johannes hat gegenüber Jannik den Vorteil, dass er im Innenblock spielen kann. Man sieht, dass ich bei dieser Nominierung extrem auf die Probleme reagiere, die wir bei der WM hatten. Im modernen Handball muss ein Großteil der Leute hinten und vorne arbeiten können. Golla kann das“, sagt Gislason, der sehr viel vom Flensburger hält. Der 23-Jährige ist ein Mann der Zukunft. In der Gegenwart werden es aber die Jungs richten müssen, die morgens um hab vier mit verbundenen Augen auf der Bowlingbahn für einen perfekten Block zueinanderfinden.