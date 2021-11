Rückenwind für TVL

Lampertheim. In der Schlussphase platzte dann endgültig der Knoten: Bei den Bezirksoberliga-Handballern des TV Lampertheim klappte fast alles und am Ende stand ein hoch verdienter 36:27 (14:11)-Kantersieg gegen die SKV Mörfelden zu Buche. Dabei durfte sich der TVL doppelt freuen, denn schon im Vorfeld bekam das Team die Punkte aus der Niederlage gegen Crumstadt/Goddelau zugesprochen, das der Titelfavorit zwei nicht spielberechtigte Akteure eingesetzt hatte. Damit sieht die Bilanz der Lampertheimer mit nun 4:2 Punkten schon deutlich besser aus.

„Mit der Leistung bin ich durchaus zufrieden. Wir haben uns allerdings zwischendurch mit vielen vergebenen Chancen das Leben wieder selbst schwer gemacht“, meinte TVL-Trainer Achim Schmied. So auch in den Minuten vor der Pause, als eine Sechs-Tore-Führung (11:5, 14.) bis auf 13:11 zusammenschmolz. „Da hätten wir eigentlich mit sechs bis acht Toren führen müssen“, ärgerte sich Schmied, dass es dann auch in der zweiten Hälfte erstmal noch eng blieb.

Mörfelden nutzte schwache Würfe der Lampertheimer, um dran zu bleiben, hatte aber gleichzeitig gegen die offensive TVL-Deckung Probleme. Dies wirkte sich dann nach dem 23:20 (44.) richtig aus: Über 27:22 (50.) und 32:24 (55.) nutzten die Spargelstädter auch ihre konditionelle Überlegenheit, um doch noch ohne großes Zittern die Weichen auf Sieg zu stellen. „Ab dem 24:20 war ich mir sicher, dass nichts mehr anbrennen wird. Von da an hatten wir die besseren Lösungen und bei Mörfelden waren einige Spieler platt“, so Schmied, dessen Deckung den torgefährlichen Rückraum-links-Spieler der Gäste, Luca Beyermann, immer besser in den Griff bekam. „Davor hat er uns schon immer wieder das Leben schwer gemacht“, meinte der TVL-Coach angesichts dessen sechs Treffer.

Fürth/Krumbach nächster Gegner

Ein Sonderlob verdienten sich diesmal die beiden Lampertheimer Außenspieler Alex Kühr und Justus Fröhlich: Nachdem sie in den beiden vorangegangenen Spielen keine gute Quote hatten, trafen sie nun gemeinsam 18 mal bei kaum Fehlversuchen. „Die Beiden haben ein ganz starkes Spiel gemacht“, so Achim Schmied, der zudem noch Lukas Heiler hervorhob, „der schon richtig abgebrüht seine Aufgabe erfüllt hat“. Jetzt gilt es für den TVL den Rückenwind am nächsten Samstag mit zum Auswärtsspiel bei der HSG Fürth/Krumbach zu nehmen. „Das wird eine ganz andere Hausnummer“, warnt Schmied vor der Partie beim verlustpunktfreien Meisterschaftskandidaten. „Umso wichtiger war es, dass wir unsere Aufgabe erfüllt haben. Wir haben in Fürth nichts zu verlieren, können ganz befreit aufspielen und wollen versuchen, den Favoriten zu ärgern“, blickt der TVL-Coach nach vorne.

TVL-Tore: Kühr (10), Fröhlich (8), Eschenauer (7), Nieter (4/2), Gaebler (3), Größler, Deissler, Pfendler, Heiler (je 1). me