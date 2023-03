Rollen klar verteilt

Lampertheim. Achim Schmied, der Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, redet gar nicht lange um den heißen Brei herum: „Wir sind zu Hause, spielen gegen einen Gegner, der hinter uns steht. Da ist ein Sieg Pflicht.“ Die Spargelstädter empfangen am Sonntagabend um 18 Uhr die HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten II, gegen die es schon im Hinspiel einen sicheren 36:27-Erfolg gab. Inzwischen belegt die HSG den zehnten Rang, hat vier Punkte weniger auf dem Konto als Lampertheim auf Platz acht.

„Wenn wir unsere Leistung aus dem jüngsten Spiel wiederholen, dann sollten wir die Aufgabe lösen können“, erinnert Schmied an die knappe 28:31-Niederlage beim Tabellenführer TV Trebur, als sein Team mit einer hochkonzentrierten Vorstellung dem haushohen Favoriten lange Paroli bot. „Wir müssen auch jetzt wieder diese Intensität an den Tag legen“, betont der Coach.

Fehlen wird beim TVL wohl nur Tim Pfendler, der sich noch mit einer Adduktoren-Verletzung herumplagt. „Alle anderen sollten an Bord sein, so dass wir mal wieder mit einem nahezu kompletten Kader antreten können“, strahlt Schmied vor der Partie in der Jahn-Halle Zuversicht aus. me