Rollen klar verteilt

Lampertheim. Als haushoher Favorit fahren die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola am Sonntagabend (18 Uhr) zum Auswärtsspiel beim TuS Zwingenberg II. Während die Lolas mit 4:0 Punkten das Klassement anführen, steckt Zwingenberg mit 1:5 Zählern und argen personellen Problemen im Tabellenkeller fest.

„Natürlich sind wir in der Favoritenrolle. Aber unterschätzen darf man Zwingenberg auf gar keinen Fall. Von dem schlechten Saisonstart des TuS dürfen wir uns nicht blenden lassen“, warnt FSG-Trainer Dieter Petermann eindringlich. „Wir müssen wieder 100 Prozent geben, um ein gutes und hoffentlich erfolgreiches Spiel abzuliefern“, so der Coach.

Während die Lolas mit dem Rückenwind eines 31:19-Kantersiegs gegen Roßdorf auflaufen werden, hat Zwingenberg noch eine 12:20-Schlappe gegen Erfelden in den Knochen. Während bei der FSG alles lief, musste TuS-Trainer Eike Hammann improvisieren, da einige Stammspielerinnen ausfielen – und das wird wohl auch an diesem Wochenende noch nicht wirklich besser werden. Bei der FSG wird sich gegenüber dem Roßdorf-Spiel nur eine Personalie ändern: Torhüterin Eva Wirth weilt beruflich bedingt im Ausland, für sie wird Nicole Richter nachrücken. Ein kleines Fragezeichen steht noch hinter Linksaußen Nadine Koob. „Aber ich denke mal, dass sie bis Sonntag auch wieder fit ist“, so Petermann. me