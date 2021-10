„Richtig gute Mannschaft zusammen“

Mannheim. Die wichtigste Nachricht: Das Spiel wird stattfinden. Nachdem bei den Badenliga-Handballern der SG Leutershausen II am vergangenen Wochenende ein Corona-Fall auftrat und in dessen Folge das Spiel gegen den TSV Amicitia Viernheim kurzfristig abgesagt werden musste, steht der Partie an diesem Samstag (18 Uhr) beim TV Friedrichsfeld nichts im Wege.

Die Leutershausener nahmen unter der Woche das Training wieder auf, inzwischen ist auch allen Beteiligten klar, dass die Spielabsage nicht zwingend nötig gewesen wäre. Schließlich hätten alle geimpften Akteure spielen dürfen – und das ist der gesamte Kader bis auf eine einzige Ausnahme. Dieser eine Akteur sowie der positiv getestete waren auch die Einzigen, die bei den Trainingseinheiten fehlten und auch gegen Friedrichsfeld nicht auflaufen werden. Ebenfalls nicht dabei sein werden Fabian Müller (krank) und Philipp Mack, der wegen Knie-Beschwerden wohl länger pausieren muss.

Viernheim Favorit gegen HG O/S

Deutlich besser sieht es da beim TV Friedrichsfeld aus. Dessen Trainer Marco Dubois hat alle Mann an Bord und ist nach 3:1 Punkten aus den ersten beiden Spielen zuversichtlich, auch gegen die SG Leutershausen II die Zähler in der Lilli Gräber-Halle behalten zu können. Zwar hat der Coach durchaus Respekt und zeigte sich von der Leutershausener Leistung beim 24:26 gegen Oftersheim/Schwetzingen II beeindruckt, dennoch ist das Ziel klar definiert: Alles andere als ein Sieg wäre eine Enttäuschung.

TVF-Pressesprecher Florian Kuhn sieht das ganz genauso: „Wir bekommen es mit einer kampfstarken, eingeschworenen Truppe zu tun. Wenn wir aber von Beginn an dagegenhalten, sollte das Spiel zu unseren Gunsten laufen“, ist er überzeugt – zumal die bisherigen Friedrichsfelder Auftritte auch gezeigt haben, „dass wir in diesem Jahr eine richtig gute Mannschaft beisammen haben“, so Kuhn.

Nach dem unfreiwilligen spielfreien Wochenende empfängt der TSV Amicitia Viernheim am Sonntag (18 Uhr) als klarer Favorit die HG Oftersheim/Schwetzingen II in der Waldsporthalle. Dabei kann Trainer Christian Müller auf den gleichen Kader wie beim überzeugenden 32:18-Auftaktsieg gegen Eppelheim zurückgreifen. „Wir haben in der Woche gut trainiert und unser Coach hat das Team sehr gut eingestellt“, ist auch der Sportliche Leiter der Südhessen, Ralf Schaal, überzeugt: „Wir haben zudem auch noch etwas gutzumachen“, erinnert Schaal an die ärgerliche Niederlage gegen die HG im letzten Spiel vor dem Saisonabbruch im vergangenen Herbst. me