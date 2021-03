Mannheim. Die Rhein-Neckar Löwen haben den Vertrag mit Torwart-Talent David Späth bis zum Sommer 2024 verlängert. Der 18-Jährige soll als dritter Torhüter künftig fester Bestandteil des Profi-Kaders sein, wie der Handball-Bundesligist am Montag mitteilte. Späth war aufgrund der Verletzungen der beiden Stammkeeper Andreas Palicka und Mikael Appelgren schon in dieser Saison bei den Profis zum Einsatz gekommen und hatte so auf sich aufmerksam gemacht. "David hat bei seinen Einsätzen in der Bundesliga und im Europapokal gezeigt, was für ein großes Potenzial er hat", sagte Oliver Roggisch, Sportlicher Leiter der Mannheimer.

Mehr zum Thema Newsticker Alle Meldungen aus Rhein-Neckar (Mannheimer Morgen) Mehr erfahren Link Alle Meldungen im Newsticker Mannheim Mehr erfahren