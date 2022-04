Raus aus dem Tabellenkeller

Biblis. Ihren Aufwärtstrend haben die Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim im Nachholspiel der Bezirksoberliga eindrucksvoll bestätigt: Mit 23:19 (15:10) gewann das Team von Trainer Tobias Führer über den TV Siedelsbrunn und kann nun wieder auf den Klassenverbleib hoffen. Gelingt am Sonntag (15 Uhr) ein Heimsieg gegen den HC VfL Heppenheim, dann verlässt Biblis das Tabellenende, zieht am TV Siedelsbrunn vorbei und wäre nach Punkten gleichauf mit Heppenheim, das derzeit auf dem siebten Tabellenplatz liegt.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Vor ein paar Wochen hätte niemand damit gerechnet, dass wir noch mal eine Chance auf den Klassenverbleib haben. Aber die Mannschaft hat sich nicht beirren lassen, in der wirklich schwierigen Zeit die Nerven behalten und einfach weitergemacht“, freut sich Führer, dass aus den letzten vier Spielen zwei Siege geholt werden konnten. „Und bei der 20:23-Niederlage in Langen waren wir auch absolut auf Augenhöhe“, sieht der Trainer seine Mannschaft durchaus in der Lage, nun auch gegen Heppenheim nachzulegen. „Das ist ein ganz wichtiges Spiel für uns. Wir werden mit Rückenwind in die Partie gehen und wollen alles versuchen, die Punkte zu behalten“, sagt Führer kämpferisch.

Saskia Laudenbach (blau) und die FSG wollen weiter punkten. © Nix

Der Erfolg gegen Siedelsbrunn war eindeutig der Defensivleistung zuzuschreiben: Mit einer beweglichen, sehr aufmerksamen und aktiven Deckung klaute die FSG immer wieder Bälle und lief erfolgreiche Konter. Dadurch machte Biblis aus dem frühen 3:6 (13.) ein 8:6 (17.) und baute die Führung danach bis auf sechs Tore aus. Erst nach dem 18:12 kurz nach dem Seitenwechsel hatten die Ried-Handballerinnen einen Durchhänger. Siedelsbrunn holte bis zum 16:18 (42.) auf. „Da gerieten wir noch einmal ins Schwimmen, weil wir im Positionsangriff nicht wirklich gut waren“, notierte Führer fast 20 Ballverluste. In der Summe rächten sich diese technischen Fehler aber nicht, weil Biblis konsequent zurücklief und nur zwei Gegentreffer über die erste Welle kassierte. „Das war äußerst diszipliniert“, lobte der FSG-Coach. Beim 21:16 (47.) führten die Gastgeberinnen wieder mit fünf und waren auf der Siegerstraße. „Von da an haben wir nichts mehr anbrennen lassen“, meinte Führer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2

Auch wenn der Trainer den Aufschwung der FSG, der mit dem Klassenverbleib enden soll, als „tolle Teamleistung“ ansieht, gibt er auch zu, dass zwei Spielerinnen großen Anteil haben: Lisa Kreimes ist seit vier Spielen wieder dabei und obwohl es momentan nur für Kurzeinsätze reicht, ist sie am Kreis und in der Deckung ein wichtiger Faktor. Ebenso wie Torhüterin Lea Milius, die lange Zeit fehlte, nun aber wieder ihre ganze Klasse zeigt. Dass die FSG ohne die Ausfälle im ruhigem Fahrwasser des sicheren Tabellenmittelfeldes wäre, will Führer nicht sagen, „aber Letzter wären wir wohl nicht.“ Ob es im Saisonendspurt tatsächlich noch zum Klassenerhalt reichen kann? Das Spiel gegen Heppenheim wird ein wichtiger Fingerzeig sein.

FSG-Tore: Liboria Romano (6/3), Lisa Kreimes (4), Miriam Schmitzer, Katja Hensler, Denise Nathmann (je 3), Birte Seelinger, Kerstin Mühlum (je 2). me