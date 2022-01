Probleme bei der Intensität

Biblis. Auch im ersten Spiel des neuen Jahres blieb die Initialzündung aus: Die Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim unterlagen am Sonntagabend beim TV Siedelsbrunn klar mit 20:29 (10:15) und bleiben Letzter. „Das war am Ende zu deutlich“, sagte FSG-Trainer Tobias Führer. „Angesichts unserer personellen Situation wäre eine Niederlage mit drei bis fünf Toren angemessen gewesen, aber so haben wir am Ende jeder Hälfte noch Gegentreffer kassiert, die uns schmerzen“, befand der Coach.

Tatsächlich hielt Biblis/Gernsheim im ersten Abschnitt über weite Strecken mit, aber nach dem 10:12 traf Siedelsbrunn noch drei Mal binnen zwei Minuten zum 10:15-Pausenstand. Nach dem Seitenwechsel verkürzten die Ried-Handballerinnen auf 17:20 (44.), schafften es aber nicht, noch weiter heranzukommen. Deutlich wurde es dann wieder in den letzten Minuten, als Siedelsbrunn von 25:20 (53.) mit einem 4:0-Lauf zum 29:20-Endstand traf.

„Wir können leider derzeit die Intensität nicht hoch genug halten. Das ist eindeutig unserer angespannten personellen Situation geschuldet“, so Führer. „Mit zunehmender Dauer leisten wir uns immer mehr einfache Fehler, was Gegner wie der TV Siedelsbrunn natürlich ausnutzen“, bilanzierte er.

Immerhin: Trotz der schwachen Ausbeute von 3:13 Punkten aus den bisherigen acht Spielen haben die Bibliserinnen noch alle Chancen, den Klassenerhalt zu schaffen. Der Rückstand auf Rang sieben beträgt nur zwei Zähler. Nach einem spielfreien Wochenende wartet das Spiel gegen den direkten Konkurrenten HSG Weiterstadt/Braunshardt und damit bietet sich der Führer-Sieben die nächste Chance, die Rote Laterne abzugeben.

FSG-Tore: Liboria Romano (6/3), Miriam Schmitzer, Katja Hensler (je 3), Lisa Götz (3/3), Denise Nathmann, Jasmin Baschnagel (je 2), Birte Seelinger (1). me