Pokalrunde hat ihren Reiz

Willstätt. Der Handball-Drittligist SG Leutershausen tritt beim TV Willstätt zum drittletzten Spiel der regulären Saison an. Anpfiff ist am Freitag um 20.30 Uhr. In der Partie geht es um viel – nicht nur für die SGL. Der TV Willstätt steht auf Rang zwölf der Tabelle und steckt damit mitten im Abstiegskampf. Im Heimspiel gegen die Heisemer will die Mannschaft aus dem Nordwesten des Ortenaukreises punkten. Dann könnte Willstätt eventuell an der HG Oftersheim/Schwetzingen vorbeiziehen, die punktgleich in der Tabelle einen Platz davor steht.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Für Leutershausen geht es in den verbleibenden drei Spielen noch um den Einzug in die Pokalrunde. Zwar ist es aus eigener Kraft nicht möglich, die Runde zu erreichen. Dennoch müssen die eigenen Hausaufgaben gemacht werden. red