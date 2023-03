Lampertheim. Ihre Pflicht erfüllt haben die Handballer des TV Lampertheim mit einem 35:26 (17:11)-Heimsieg gegen die HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten II – und das zumindest phasenweise mit Bravour, wie ihr Trainer Achim Schmied danach meinte: „Über weite Strecken haben wir wirklich gut gespielt. Ausgesprochen positiv finde ich, dass wir in der ersten Hälfte konsequent durchgezogen haben“, lobte der Coach des A-Ligisten. Nicht ganz einverstanden war er hingegen mit der zweiten Hälfte. „Da haben wir zu früh die Spannung sinken lassen und waren teils nachlässig. Aber das ist Jammern auf hohem Niveau. Insgesamt war das wirklich eine gute Leistung“, meinte er.

Lob für Gaebler und Huthmann

Nach einem ausgeglichenen Beginn setzte sich der TVL von 8:7 (14.) auf 15:9 (28.) ab, auch weil man den wurfgewaltigen Felix Wiefeldputz im Gäste-Rückraum nach anfänglichen Problemen einigermaßen in den Griff bekam. In der Folge ließ Lampertheim die Rüsselsheimer nicht mehr herankommen. Als die Führung Mitte der zweiten Hälfte von 25:20 (45.) auf 30:20 (51.) anwuchs, war die Entscheidung längst gefallen. „In Gefahr gerieten wir heute zu keiner Zeit“, so Schmied.

Insgesamt sprach der Trainer von einer geschlossenen Mannschaftsleistung, um dann zwei Spieler doch noch besonders hervorzuheben: Jonas Gaebler und Janik Huthmann. Letzterer bekam gegen Rüsselsheim mal wieder längere Spielanteile, nachdem er zuvor zwei Wochen regelmäßig trainiert und seinen Rückstand damit nahezu aufgeholt hatte. „Er hat heute ein gutes Spiel gemacht und gezeigt, was möglich ist, wenn er voll dabei ist“, sieht Schmied den jungen Spieler auf einem guten Weg. Richtig viel Spaß gemacht ihm wieder Jonas Gaebler: „Er hat erneut als Mittelmann gezeigt, dass er ein Spiel hervorragend lenken kann. Jonas war wieder ein umsichtiger Regisseur und hat das ganz klasse gemacht.“

TVL-Tore: Größler (7/3), Kettler, Gaebler (je 5), Bach (4), Karb, Kühr, Lochbühler (je 3), Huthmann (2), Heiler, Deissler, Nieter (je 1). me