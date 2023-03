Pflichtaufgabe vor der Brust

Lampertheim. Während die anderen Handball-Teams aus dem Ried an diesem Wochenende spielfrei sind, muss der TV Lampertheim am Sonntagabend (18 Uhr) in einer verlegten Partie gegen die MSG Roßdorf/Reinheim II ran. Für TVL-Coach Achim Schmied eine Pflichtaufgabe, gerade in der heimischen Jahnhalle. „Bei allem Respekt vor dem Gegner: Wir wollen mit einer guten Leistung an die vergangenen Partien anknüpfen und die Punkte behalten.“

Im Hinspiel in Roßdorf gewann Lampertheim am zweiten Spieltag im September letzten Jahres souverän mit 31:22. „Und damals zeigten wir eine allenfalls mäßige Leistung“, erinnert sich Schmied. „Diesmal wollen wir zeigen, dass wir uns weiterentwickelt haben“, sieht er insbesondere in den vergangenen Wochen einen Aufwärtstrend bei seinem Team. Dies liegt allerdings auch daran, dass endlich wieder nahezu vollzählig trainiert und auch gespielt werden kann. Am Sonntagabend sollten auch wieder bis auf Tim Pfendler, der sich noch mit einer Adduktorenverletzung herumplagt, alle Spieler an Bord sein.

Punktepolster anlegen

Gelingt der angestrebte Heimsieg, würde sich der TVL auch wieder ein positives Punktekonto verschaffen und sich mit 21:19 Zählern von der hinteren Tabellenhälfte etwas absetzen. „Wir haben jetzt mit dem Drittletzten Roßdorf/Reinheim und danach dem Tabellenzehnten Langen zwei Mannschaften, gegen die wir punkten sollten, ehe es wieder gegen Teams aus der Spitzengruppe geht. Da wäre ein Punktepolster zur zweiten Hälfte der Liga schon sehr wichtig“, möchte Achim Schmied nicht abrutschen und am liebsten noch zwei, drei Plätze gutmachen.

So scheint die TG Biblis – mit gerade einmal vier Punkten Vorsprung auf Rang fünf – durchaus noch in Reichweite für die Spargelstädter zu sein. me