Petermann zufrieden

Lampertheim. Souverän haben die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola ihre Pflichtaufgabe gegen das sieglose Schlusslicht HSG Fürth/Krumbach II gelöst und ihre Tabellenführung verteidigt. Aber ganz so leicht, wie es das Klassement vermuten lässt, wurde es der FSG nicht gemacht. „Fürth hatte vier Spielerinnen aus der ersten Mannschaft dabei, war mit voller Besetzung am Start“, so Lola-Trainer Dieter Petermann nach dem 29:20 (15:7), der diesem Umstand aber auch positive Aspekte abgewinnen konnte: „Das war ein richtig gutes, schön anzusehendes Spiel.“

Die Lolas begannen gewohnt temporeich und führten nach zwölf Minuten bereits mit 9:2 und bauten den Vorsprung bis auf zehn Tore aus (15:5, 26.). Erst danach fingen sich die Odenwälderinnen etwas und verkürzten über 7:15 zur Pause auf 10:17 (39.). Doch die Gastgeberinnen ließen sich nicht beirren, legten den Hebel wieder um und sorgten mit einem vehementen Zwischenspurt zum 26:13 (50.) für die Entscheidung. Erst in der Schlussphase gelang Fürth/Krumbach noch etwas Ergebniskosmetik, am souveränen Lola-Sieg gab es nichts zu rütteln.

„Das war eine sehr gute Mannschaftsleistung“, freute sich Dieter Petermann, der ein Sonderlob an Torhüterin Eva Wirth und die treffsichere Janna Brötzmann verteilte. „Aber der Dreh- und Angelpunkt unseres Angriffsspiels war wieder einmal Nadine Gärtner“, zollte er der Spielmacherin Respekt.

FSG-Tore: Vanessa Ehret, Nadine Gärtner (je 6), Katrin Grieser (5/1), Carola Richter, Vanessa Moßgraber, Nina Kornmann, Sonja Dambier, Serena Clement (je 1). me