Personalnot bei Führer-Sieben

Biblis. Als wenn die Aufgabe für die FSG Biblis/Gernsheim nicht schon schwer genug wäre, jetzt geht Trainer Tobias Führer auch noch das Personal aus: Die Bezirksoberliga-Handballerinnen müssen am Sonntagabend (18 Uhr) mit einer Rumpftruppe zum Tabellenzweiten TGS Walldorf II.

„Ich habe gerade einmal sieben Feldspielerinnen und eine Torfrau zur Verfügung“, so Führer. Die Ausfälle sind allesamt verletzt oder weilen im Urlaub. „Jetzt gilt es für uns, das Beste daraus zu machen und uns so teuer wie möglich zu verkaufen“, erklärt der Coach.

Nachdem die Konkurrenz im hinteren Tabellendrittel am vergangenen Wochenende allesamt gepunktet hat, ist die FSG mit ihren 2:8 Punkten auf den letzten Platz abgerutscht – erstmals in dieser Saison. Ganz anders die Situation bei der TGS Walldorf: Mit 6:2 Zählern – lediglich gegen Weiterstadt gab es einen Ausrutscher – hat die Oberliga-Reserve ihre Ambitionen unterstrichen. Für Biblis wird es vor allem darauf ankommen, Lea Wenzel in den Griff zu bekommen, die mit einem beeindruckenden Schnitt von neun Treffern pro Partie aufwartet. me