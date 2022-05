Ordentlich verabschieden

Groß-Rohrheim. Drei Spiele stehen für die Handballer des TV Groß-Rohrheim noch auf dem Plan, drei Spiele, in denen das Team noch einmal zeigen will, dass es das Zeug zur Landesliga hat. Dass es nächste Runde in der Bezirksoberliga einen Neustart geben wird, ist dabei schon ausgemachte Sache, selbst die noch maximal zu erreichenden sechs Punkte würden nicht mehr ausreichen, um die Klasse zu halten. „Wir sind schon abgestiegen und können entsprechend ohne Druck auflaufen. Abschenken werden wir aber ganz sicher nichts“, unterstreicht TVG-Trainer Tim Borger vor dem Heimspiel am Samstag (16 Uhr) gegen die MSG Umstadt/Habitzheim II.

Im Training haben die Ried-Handballer gut gearbeitet, personell sieht es auch gut aus, so dass Borger „guter Dinge“ ist, den vier Ränge besser platzierten Gäste das Leben schwer machen zu können. „Gerade zu Hause wollen wir in den letzten beiden Spielen unseren Zuschauern noch einmal gute Leistungen zeigen und gleichzeitig auch mit einem guten Gefühl aus der Runde gehen“, erklärt der Trainer. Nach dem Umstadt-Spiel geht es eine Woche später zur TGS Niederrodenbach, ehe am 4. Juni mit dem Heimspiel gegen die Offenbacher Kickers das Kapitel Landesliga fürs erste geschlossen wird. Aber schon jetzt ist klar: Der neue Trainer Frank Herbert soll die junge TVG-Mannschaft wieder in die Erfolgsspur zurückbringen und mittelfristig auch wieder in die Landesliga. Dass das möglich ist, davon ist auch Borger überzeugt. „In dieser Runde war einfach der Wurm drin. Wir hatten immer wieder Ausfälle, Corona hat uns das Leben auch schwer gemacht und irgendwann waren wir in einer Abwärtsspirale, die wir nicht mehr stoppen konnten“, so Borger. me

