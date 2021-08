Optimismus nach guten Erfahrungen

Heddesheim. Die beiden großen Handball-Vorbereitungsturniere in der Region dienten als Mutmacher für die neue Saison unter Corona-Bedingungen. Nach den Männer-Konkurrenzen um den Löwen-Cup der SG Heddesheim und den Osada-Cup des TSV Amicitia Viernheim sind am Samstag im zweiten Teil des Löwen-Cups die Frauen am Start.

„Mit den Erfahrungen des Männer-Turniers blicken wir sehr zuversichtlich dem Wettbewerb entgegen“, erklärt Thomas Schmid von der Sportlichen Leitung der SGH.

Ab 10.30 Uhr spielen insgesamt acht Teams in zwei Gruppen um die Finalteilnahme, das Endspiel beginnt um 17 Uhr. Neben dem Badenliga-Team der SGH ist auch noch der Liga-Rivale HG Saase sowie die TSG Wiesloch am Start. Eine starke Fraktion kommt aus der Pfalz mit dem VTV Mundenheim, den Südpfalz Tigers, der TSG Haßloch und dem TV Wörth. Als Favorit geht Oberligist TuS Schutterwald ins Rennen.

3G-Regel gilt

„Das Frauen-Turnier ist kleiner als das bei den Männern, aber uns war wichtig, dass auch diesmal ein Testcenter vor Ort sein wird“, erläutert Schmid, der an die guten Erfahrungen beim Männer-Turnier anknüpfen möchte. „Dadurch, dass die 3G-Regel weiter das Maß der Dinge ist, kommen wir den Spielerinnen und den Zuschauern entgegen.“

Wenn im Oktober die reguläre Runde startet, wird dies allerdings nicht mehr möglich sein. „Dann müssen die am Spiel beteiligten sowie die Zuschauer selbst dafür sorgen, dass sie die 3G-Regeln erfüllen. Wir werden dies kontrollieren. Dazu sind wir verpflichtet“, unterstreicht Schmid, der aber auch betont: „Beim Männer-Turnier lief das bis auf ganz wenige Ausnahmen einwandfrei und hat Mut gemacht für die nächsten Monate.“ Er geht sogar so weit, dass er durch die gesammelten Erfahrungen dem Rundenstart recht entspannt entgegenblickt: „Wenn es bei den jetzigen Regeln bleibt, dann wir das gut funktionieren.“

Lohnender Mehraufwand

In die gleiche Kerbe schlägt auch Ralf Schaal, Sportlicher Leiter beim TSV Amicitia Viernheim und Turnierorganisator des Osada-Cups: „Wenn sich alle Beteiligten an die Vorgaben halten, dann klappt das reibungslos.“ Beide „Macher“ sind sich einig, dass die Turniere gezeigt haben, dass sich der Mehraufwand, den die Corona-Regeln mit sich bringen, lohnt. Von allen Seiten habe es Lob gegeben. „Nach unserer Erfahrung kann man mit einem guten Hygienekonzept den Spielbetrieb sehr gut stellen“, findet Schaal.

Und auch wenn schon unmittelbar nach den Finalspielen die Erleichterung bei den Veranstaltern zu spüren war, atmeten sie mit etwas Abstand erneut durch. „Sowohl bei uns als auch bei Heddesheim hat sich im Anschluss das Gesundheitsamt nicht gemeldet, es gab keine Infektionsfälle“, so Schaal.

Genau darauf hofft nun auch Schmid beim zweiten Teil des Löwen-Cups: „Wir werden bestens vorbereitet sein und unseren Zuschauern und Teilnehmern eine sichere Veranstaltung bieten.“ me

