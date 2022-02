Oetzel warnt vor Kontern

Mannheim. Als „schwere, aber nicht unlösbare Aufgabe“, betrachtet Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten TSG Seckenheim, das Spiel am Samstagabend beim TuS Schutterwald. „Wir haben schließlich das Hinspiel gegen Schutterwald gewonnen. Zwar nur mit 27:26, aber immerhin gewonnen“, erinnert sich der TSG-Coach an die Partie im Oktober zurück.

Doch seitdem hat sich einiges getan: Während sich der TuS stabilisiert hat und aktuell mit 12:8 Punkten auf Rang vier liegt, rutschten die Seckenheimerinnen aus der Spitzengruppe bis auf Rang sieben mit 8:14 Punkten ab. Einer der Hauptgründe: Die dünne Personaldecke. Doch diesmal ist der Kader der TSG nicht ganz so eng gestrickt. Immerhin neun Feldspielerinnen und zwei Torhüterinnen hofft Oetzel in der Ortenau ins Rennen schicken zu können. Anne Wild und Leah Ziegler fallen zwar weiterhin aus, dafür ist Rückraumspielerin Elena Weiser nach ihrem Auslandssemester wieder dabei.

„Schutterwald ist eine gefährliche Mannschaft, hat aber schon überraschende Ergebnisse in beide Richtungen erzielt“, so Oetzel. „Entsprechend sind wir auf keinen Fall chancenlos“, ist er überzeugt. „Das Wichtigste wird sein, dass wir unsere Fehler im Spielaufbau minimieren und damit den TuS nicht zu Kontern kommen lassen“, hofft der TSG-Coach auf einen couragierten und konzentrierten Auftritt. me

