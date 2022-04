Nur ein Sieg zählt

Groß-Rohrheim. Der Druck auf die Landesliga-Handballer des TV Groß-Rohrheim steigt weiter: In der Abstiegsrunde zählt für das Team von Trainer Tim Borger am Freitagabend (20 Uhr) in der Bürgerhalle gegen den direkten Tabellennachbarn TGS Niederrodenbach nur ein Sieg. „Alles andere wäre ein herber Rückschlag“, meint Borger.

Der TVG belegt derzeit mit 4:10 Punkten den drittletzten Rang, Niederrodenbach ist Viertletzter mit 6:4 Zählern. Angesichts von bis zu vier möglichen Absteigern muss der Blick sogar noch einen Rang weiter nach oben gerichtet werden und da ist die MSG Umstadt/Habitzheim mit bereits 8:2 Punkten. „Das hat schon wehgetan, dass wir vergangenes Wochenende gegen Umstadt verloren haben“, erinnert Groß-Rohrheims Co-Trainer Thomas Fox an die seiner Meinung nach „völlig unnötige“ 25:30-Niederlage. „Wir müssen jetzt so auftreten, wie in der ersten Hälfte gegen Umstadt, als wir wirklich vieles gut gemacht haben. Aber wir dürfen dann nicht wieder aufhören, Handball zu spielen“, erklärt Borger. Dass seine Mannschaft mit den Teams in der Abstiegsrunde auf Augenhöhe ist, davon ist der Trainer überzeugt. „Aber jetzt brauchen wir dringend auch Punkte“, fordert er.

Immerhin spricht der Heimvorteil für die Ried-Handballer: „Zu Hause haben wir schon richtig gute Leistungen gezeigt. Da sind wir auf alle Fälle stärker als auswärts“, hofft Borger zudem auf den „Faktor Bürgerhalle“. Auch ein Spieler, der gerade sein Comeback gegeben hat, könnte zu solch einem Faktor werden: Andreas Ochs, über viele Jahre Torjäger und Spielmacher in Personalunion, war gegen Umstadt/Habitzheim erstmals wieder dabei und will seiner Mannschaft nun auch gegen Niederrodenbach helfen. „Er kann ein Spiel nicht alleine gewinnen, aber dank seiner Persönlichkeit eine Partie lenken“, hält Borger große Stücke auf den Routinier und sieht optimistisch nach vorn. me