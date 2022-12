Noch mal alles raushauen

Biblis. „Wir freuen uns auf das letzte Hinrundenspiel und wollen auf alle Fälle noch einmal zwei Punkte mitnehmen“, erklärt Armin Schulz, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Biblis/Gernsheim, vor dem Auswärtsspiel am Samstag (15.30 Uhr) bei der TGB Darmstadt.

Zuletzt mussten die Bibliserinnen eine ärgerliche 29:30-Niederlage bei HSG Bensheim/Auerbach einstecken. „Das hat schon weh getan. Ich war eigentlich während des Spiels überzeugt, dass wir gewinnen würden“, erinnert Schulz an den vergangenen Sonntag. Dennoch: Mit 6:8 Punkten ist die FSG durchaus im Soll.

„Wir sind komplett, können mit der identischen Mannschaft wie in Bensheim ins Rennen gehen“, beklagt Schulz lediglich eine angeschlagene Spielerin, die aber rechtzeitig fit sein sollte. „Darmstadt ist ein schwerer Gegner, aber ist auch nicht unschlagbar. Wir werden auf alle Fälle noch einmal alles in die Waagschale werfen, ehe es dann in die wohlverdiente Pause geht“, so der FSG-Coach. me