Niemand auf der Bank?

Biblis. „Es wird ein richtig schweres Spiel, aber ich hoffe, die Mädels erwischen einen guten Tag“, meint Tobias Führer, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, mit Blick auf das Auswärtsspiel am Sonntag (16 Uhr) bei der HSG Langen.

Eigentlich haben die Bibliserinnen an diesen Gegner beste Erinnerungen. Mit 29:14 fertigten sie Langen im Hinspiel ab, ließen dem Gegner nicht den Hauch einer Chance. „Wir waren soviel besser als sie, aber leider werden von der Top-Besetzung von damals drei Spielerinnen am Sonntag nicht dabei sein – mindestens“, so Führer mit Blick auf die angespannte personelle Situation, die mit ausschlaggebend dafür ist, dass die FSG mit 3:19 Punkten am Tabellenende steht, während Langen bereit 7:13 Zähler eingefahren hat. „Bei uns stellt sich derzeit vor allem die Frage, ob wir überhaupt eine Auswechselspielerin haben werden“, sagt der Coach.

„Angesichts dieser Voraussetzungen wird das ein extrem schweres Spiel für uns. Dass wir diesen Gegner drauf haben, das wissen wir aber und vielleicht bringt das die nötige Sicherheit, die zuletzt oft fehlte“, würde Tobias Führer seiner Mannschaft einen Sieg wünschen: „Der Kern des Teams will unbedingt mal wieder gewinnen und gibt Woche für Woche alles und zieht auch allen Widrigkeiten zum Trotz im Training klasse mit.“ Aufgeben ist bei der FSG Biblis/Gernsheim nicht angesagt. Und vielleicht ist das Spiel gegen Langen der Startschuss für eine erfolgreiche zweite Saisonhälfte. me

