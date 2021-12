Niederlage der FSG fällt zu hoch aus

Biblis. „Wir haben viele unterschiedliche Baustellen“, meinte Tobias Führer, Trainer des Frauenhandball-Bezirksoberligisten FSG Biblis/Gernsheim, nach der 19:28 (10:16)-Heimniederlage gegen den TSV Pfungstadt. Der engagierte Coach sah gegen den Meisterschaftsfavoriten aus der Brauerei-Stadt jedoch auch richtig gute Phasen. „Am Ende ist unsere Niederlage sicherlich um einige Tore zu hoch ausgefallen“, fand Führer.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Biblis/Gernsheim begann konzentriert und hatte gegen das gefürchtete Zusammenspiel des Pfungstädter Rückraums mit der Kreisläuferin die passenden Mittel parat. Nach dem 4:6 (11.) machte die FSG mit einem 3:0-Lauf eine 7:6-Führung und auch beim neuerlichen 8:11-Rückstand (22.) war Führer mit der gezeigten Leistung noch absolut zufrieden. „Leider konnten wir dann kaum adäquat tauschen. Daher hatten wir in der Offensive zu wenig Geschwindigkeit im Positionsangriff“, musste der Coach erkennen. Dazu kamen einige Ballverluste und Fehlwürfe nach guten Aktionen, die die Bibliserinnen weiterhin hatten. Pfungstadt nutzte die Schwächen der Gastgeberinnen eiskalt aus und baute seinen Vorsprung über 15:9 (29.) beim 22:12 (45.) erstmals auf zehn Tore aus.

Einiges aufzuarbeiten

„Pfungstadt hat natürlich verdient gewonnen. Keine Diskussion. Aber wir waren keine neun Tore schlechter“, bilanzierte Führer nach der 19:28-Schlappe. Nun hofft er, in der nächsten Wochen mit seinen Spielerinnen an den erkannten Baustellen arbeiten zu können. „Wir könnten eine gute Trainingswoche gebrauchen. Aber das wird leider schon am Montag durch Nikolaus eher schwierig“, hat er bereits einige Abmeldungen für den ersten der beiden Trainingstage erhalten.

FSG-Tore: Katja Hensler (4), Lisa Götz (4/1), Saskia Laudenbach (3), Liboria Romano (3/1), Denise Nathmann (2), Miriam Schmitzer, Birte Seelinger, Kerstin Bonifer (je 1).

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2