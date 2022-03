Nichts muss, alles kann

Heddesheim. Packende Begegnungen versprechen die Rückspiele in den Aufstiegs-Play-offs der Frauenhandball-Badenliga: Der TSV Amicitia Viernheim empfängt am Samstag (17.15 Uhr) die SG Nußloch nach der 24:27-Hinspielniederlage mit einer Drei-Tore-Bürde. Die SG Heddesheim unterlag zu Hause dem TSV Rintheim mit 19:21, will nun am Sonntag (16 Uhr) auswärts die Scharte auswetzen und sich für die nächste Runde qualifizieren.

„Wir sind nicht chancenlos“, ist SGH-Trainer Marcus Otterstätter überzeugt. Schließlich habe seine Mannschaft im Hinspiel über weite Strecken dominiert, „ehe wir wieder unseren obligatorischen Durchhänger hatten. Das darf uns diesmal nicht passieren“, so der Coach. Tatsächlich lag Heddesheim mit 15:10 vorne, kassierte dann in nur acht Minuten den 16:16 ausgleich. „Wir müssen einfach konstanter werden“, fordert Otterstätter.

Saisonziel schon erreicht

Gelingt dies nicht, wäre die Partie bereits der Saisonabschluss. Aber nachdem man lange Zeit im Tabellenkeller festsaß und erst am letzten Vorrundenspieltag die Aufstiegsspiele buchte, könnte man das bei den Heddesheimerinnen sicherlich verschmerzen, auch wenn der Trainer betont: „Natürlich möchte man so lange wie möglich mitspielen.“

Auch beim TSV Amicitia Viernheim sieht man das Rückspiel gegen Nußloch in der Waldsporthalle recht entspannt. Das Saisonziel Aufstiegsrunde wurde bereits erreicht, alles was noch kommt ist ein Bonus. Entsprechend befreit kann die Mannschaft von Trainerin Steffi Dietrich aufspielen.

„Wir müssen jetzt nochmal alle Kräfte bündeln, an die kämpferische Teamleistung aus der zweiten Hälfte in Nußloch anknüpfen und clever und geduldig spielen“, meint TSV-Amicitia-Spielerin Sophie Niesel und unterstreicht damit, dass die Südhessinnen noch einmal alles geben wollen, um in die nächste Runde einzuziehen. me