Neustart nach Zwangspause

Mannheim. Einen Kaltstart müssen am Dienstagabend die Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim hinlegen: Nach einer Woche ohne Training empfangen sie um 20 Uhr den Tabellenvorletzten SG Heidelsheim/Helmsheim in der Richard-Möll-Halle. „Unter normalen Voraussetzungen würde ich sagen, dass das ein Gegner ist, gegen den wir punkten sollten. Aber noch weiß ich gar nicht, wo wir stehen und wer dabei sein wird“, blickt TSG-Trainer Siggi Oetzel mit bangem Blick auf das Nachholspiel.

Das halbe Seckenheimer Team hatte sich vor zehn Tagen kurz vor dem ursprünglichen Spieltermin mit dem Corona-Virus angesteckt. „Wir müssen Heidelsheim dankbar sein, dass sie einer Verlegung zugestimmt haben“, so Oetzel, der am Montag zuversichtlich war, eine spielfähige Mannschaft aufbieten zu können. Abzuwarten bleibt, ob die freigetesteten Spielerinnen auch in der Lage sind, aufzulaufen. „Wenn jemand sich unwohl fühlt oder kurzatmig ist, werden wir definitiv kein Risiko eingehen. Da geht die Gesundheit vor“, stellt der Trainer klar.

Definitiv fehlen wird gegen Heidelsheim die Rückraumspielerin Saskia Hellberg, die noch in Quarantäne ist. Ein dickes Fragezeichen steht zudem hinter Torhüterin Stella Gudenau. „Sie muss eigentlich arbeiten, bemüht sich aber, vielleicht noch Ersatz zu finden“, so Oetzel, der den Gegner gut kennt, aber ohne Training auch keine echte Vorbereitung absolvieren konnte: „Wir wissen, was uns erwartet, dass Heidelsheim eine offensive 5:1-Deckung spielt. Aber das alles ist nebensächlich: Wir müssen uns auf uns konzentrieren und schauen, dass wir ein schlagkräftiges Team stellen.“ me

