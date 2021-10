Nachwuchs steht im Mittelpunkt

Griesheim/Lampertheim. Im Endeffekt war es nur Formsache: Einstimmig wurde Klaus Bernshausen erneut zum Vorsitzenden des Handballbezirks Darmstadt gewählt. Damit geht der Lampertheimer in seine dritte Amtszeit und hat dabei noch viel vor, wie er nach dem Bezirkshandballtag in Griesheim im Gespräch mit dieser Zeitung erläuterte.

„Ganz oben auf unserer Agenda steht natürlich die Nachwuchsgewinnung. Durch Corona ist das wichtiger denn je“, hat Bernshausen bislang zwar keinen übermäßigen Schwund an Mannschaften festgestellt, „aber die Zahlen sind mit Vorsicht zu genießen“, befürchtet er, dass es gerade im Jugendbereich noch zu Rundenbeginn Abmeldungen geben könnte. „Ganz deutlich sind die Auswirkungen der Pandemie aber bei den Allerkleinsten. Von zuletzt 72 Mini-Mannschaften vor Corona sind jetzt nur 52 übrig geblieben“, so der Bezirksvorsitzende. Diese Kinder fehlten dann in den nächsten Jahren, eine Corona-Delle könnte die Folge sein.

Lob für engagiertes Team

Entsprechend froh ist man bei den Handballern, dass der Deutscher Handball-Bund (DHB) sich auch der Nachwuchsgewinnung annehmen möchte. „Hier braucht es eine gemeinsame Kraftanstrengung“, unterstreicht Bernshausen. Ebenfalls beim Thema Schiedsrichter sieht er die Zusammenarbeit mit anderen Gremien enorm wichtig. Hier ist es der Hessische Handball-Verband (HHV), der gemeinsam mit seinen Bezirken etwas bewegen und den Schiedsrichterjob attraktiver machen möchte.

In anderen Bereichen will Bernshausen mit seinen Mitstreitern im Bezirk nachlegen: „Das große Thema Außendarstellung wird uns beschäftigen. Dazu zählt die Homepage und Facebook, aber auch die gesamte Kommunikation auf den verschiedenen Informationswegen“, sieht er viel Modernisierungsbedarf.

Nach der Corona-Pause starten jetzt auch wieder „mit Volldampf“ so Bernshausen die Ausbildungen im Bezirk, sei es zum Kinderhandballtrainer oder für höhere Lizenzen. „Das hat natürlich zuletzt brachgelegen, ist aber enorm wichtig für die Zukunft des Handballs“, weiß der Funktionär. Froh ist Bernshausen, dass er bei den vielen Aufgaben seine Mitarbeiter im Bezirk hinter sich weiß. „Das ist etwas, was ich in meinen bisherigen Amtszeiten erkannt habe: Hier sind viele sehr engagierte Menschen am Werk, auf die man sich zu 100 Prozent verlassen kann.“ Dass der Bezirksvorstand gut aufgestellt ist, scheint auch die Meinung der Vereine zu sein. Anders ist kaum zu erklären, dass der Bezirkshandballtag binnen zwei Stunden abgehandelt war. Die Berichte waren den Vereinen bereits im Vorfeld zugesandt worden, die Vorbereitung war sehr gut und entsprechend konnte in der Versammlung – neben den Neuwahlen standen noch diverse Ehrungen an – noch auf einige aktuelle Themen eingegangen werden. Bei den Erläuterungen der aktuellen Corona-Verordnungen erkannte Bernshausen, dass die Vereine bestens informiert sind. Ein größeres Problem stellt hingegen die Statistik der Zeitnehmer dar: „Wir haben auf dem Papier mehr als ausreichend Zeitnehmer, aber einige Vereine haben großen Bedarf“, hat der Bezirksvorsitzende eine Diskrepanz ausgemacht. Der Grund ist in der Pandemie zu suchen: Oftmals fungieren Eltern als Zeitnehmer, hören aber natürlich auf, wenn ihr Nachwuchs aufhört. „Und das ist offensichtlich häufig der Fall gewesen“, so Bernshausen. Daher haben die Vereine die Aufgabe bekommen, zeitnah ihre Listen auf den aktuellen Stand zu bringen. „Wenn dann Bedarf besteht, werden wir bei den betreffenden Vereinen zeitnah noch eine Zeitnehmerschulung ausrichten“, verspricht der Vorsitzende.

Nachholbedarf bei Zeitnehmern

„Das war heute ein Bezirkshandballtag, der deutlich ruhiger als sonst war. Völlig unaufgeregt“, bilanzierte Bernshausen und gab auch zu: „Vielleicht lag es daran, dass die letzte Runde wegen Corona nicht gespielt wurde und es daher entsprechend wenig Diskussionsbedarf gab.“ Aber lieber würde er nächstes Jahr wieder eifrig mit den Vereinsvertretern diskutieren, als noch einmal eine Runde abbrechen zu müssen.