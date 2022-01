Nach einer Halbzeit ist alles erledigt

Biblis. „Das war einfach zu wenig“, meinte Tobias Führer, Trainer der Bezirksoberliga-Handballerinnen der FSG Biblis/Gernsheim, nach der deutlichen 16:24 (4:11)-Schlappe bei der HSG Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden II. „Mit vier Toren in der ersten Hälfte gewinnt man nichts. Das war richtig schlecht“, fand er klare Worte.

Dabei sah es noch bis zum 4:5 (17.) noch ganz ordentlich aus. Doch dann gelang Biblis/Gernsheim bis zur Pause kein weiterer Treffer mehr, Weiterstadt zog auf 11:4 davon. „Wir hatten zu wenig Zug zum Tor, zu wenig Tempo, zu wenig Power und zu wenig Bewegung“, so Führer. Zudem musste er noch einige technische Fehler notieren, die von den Gastgeberinnen oftmals mit Kontern bestraft wurden.

Für die Bibliserinnen spricht, dass sie trotz des uneinholbaren Rückstands nach dem Seitenwechsel nicht aufsteckten. „Die Moral ist intakt“, lobte Führer. „Die zweite Hälfte war okay.“ Mit zwei Treffern zum 6:11 startete die FSG gut in den zweiten Abschnitt und auch wenn Weiterstadt immer souverän in Führung lag, entwickelte sich nun eine ausgeglichenere Partie. Über 13:18 (48.) und 15:19 (51.) geriet Biblis/Gernsheim erst in den letzten neun Minuten wieder deutlicher ins Hintertreffen.

Nun geht der Blick bei der FSG auf den kommenden Sonntag, wenn das Heimspiel gegen den nur zwei Punkte mehr aufweisenden SV Erbach auf dem Plan steht. Mit einem Erfolg in diesem wichtigen Kellerduell könnte Biblis das Tabellenende verlassen. „Das wird aber extrem schwer. Erbach ist stärker einzuschätzen, als es die Platzierung aussagt“, warnt Führer.

FSG-Tore: Liboria Romano (6), Denise Nathmann (3), Miriam Schmitzer, Kerstin Mühlum (je 2), Lisa Götz (2/2), Lisa Kreimes (1). me