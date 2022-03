Nach der Runde ist Schluss

Groß-Rohrheim. Die Handballer des TV Groß-Rohrheim stecken mitten im Abstiegskampf der Landesliga, sind aktuell mit 3:15 Punkten Schlusslicht und haben am Dienstagabend das schwere Nachholspiel gegen den Tabellenzweiten TV Büttelborn vor der Brust. Doch unabhängig vom Tagesgeschäft laufen im Hintergrund die Planungen für die Zukunft sehr vielversprechend, was selbst bei einem möglichen Abstieg auf eine positive Perspektive hoffen lässt.

Es zeichnete sich in den letzten Wochen bereits ab, dass der bisherige Trainer Tim Borger sein Amt nicht weiter ausführen wird. Für den jungen Familienvater ließ sich Beruf in Frankfurt, Wohnort in Dieburg und Training in Groß-Rohrheim nur noch schwer unter einen Hut bringen. „Ich arbeite sehr gerne mit der Mannschaft. Das sind alles gute Jungs. Und der TVG ist ein richtig gut geführter Verein. Aber der Aufwand ist inzwischen schon enorm“, gibt er zu. „Mit der sportlichen Situation hat mein Entschluss rein gar nichts zu tun.“

In Gesprächen mit dem Vorstand um Andreas Fries und Thomas Fox erklärte Borger schließlich seinen Entschluss, nach dieser Runde aufzuhören. „Wir respektieren natürlich seine Entscheidung. Mit seiner Arbeit sind wir äußerst zufrieden. Uns war klar, dass wir in einem Umbruch stecken und es entsprechend schwer werden würde. Er hat es aber geschafft, die Spieler weiterzuentwickeln “, sagt Fox.

Nachfolge bereits geregelt

Die Nachfolge Borgers tritt mit Frank Herbert ein Trainer an, der in der Region bekannt ist wie der sprichwörtliche „bunte Hund“. Aktuell trainiert Herbert noch den Bezirksoberligisten Crumstadt/Goddelau, ist dort mit seinem Team im Aufstiegsrennen. Und über die Anfahrt ins Training, die bei Borger gerne auch mal eine Stunde betragen hat, kann Herbert nur schmunzeln. Die Strecke aus Hofheim kann er auch mal bequem in ein paar Minuten mit dem Fahrrad zurücklegen.

„Wir sind froh, einen so erfahrenen Trainer wie Frank Herbert verpflichten zu können. Er kann bekanntlich sehr gut mit jungen Spielern arbeiten und ist damit der richtige für unser Team“, ist Fox überzeugt. Herbert hat schon höherklassig in der Jugend-Bundesliga mit Leutershausen und den Rhein-Neckar-Löwen gearbeitet, im Aktivenbereich Mannschaften bis zur Regionalliga gecoacht. Der Kontakt mit ihm war schon lange vorhanden. Bereits vor der Verpflichtung von Tim Borger vor drei Jahren gab es lose Gespräche mit dem Hofheimer.

Bei den Groß-Rohrheimer Spielern stieß die Nachricht über den neuen Trainer für die nächste Runde auf positive Resonanz und auch Borger, der Herbert schon lange kennt, sieht seinen Nachfolger als sehr gute Besetzung. Es fanden sogar schon erste Gespräche zwischen den beiden Vollbluthandballern statt.

Kaderplanung weit fortgeschritten

Ganz zur Freude von Fox, der auch bei der Kaderzusammenstellung schon weit ist: „Die Mannschaft bleibt weitestgehend zusammen, alle Spieler aus den ersten Sieben haben ihre Zusage gegeben. Jetzt halten wir gemeinsam mit Tim Borger und Frank Herbert Ausschau nach möglichen Ergänzungen.“ Die Spielklasse ist bei den Groß-Rohrheimern dabei eher zweitrangig. Im Vordergrund stehe laut Fox eher die Weiterentwicklung der jungen Spieler. Auch wenn die kurzfristige Perspektive angesichts des derzeitigen letzten Tabellenplatzes alles andere als ideal ist: Der Abstieg ist noch lange nicht besiegelt. „Wir wissen, dass wir mehr können, als wir zuletzt gezeigt haben und dass wir eine positive Entwicklung haben“, meint Borger. Auch im Nachholspiel gegen Büttelborn sieht er seine Mannschaft nicht chancenlos: „Der zerfledderte Spielplan trifft auch Büttelborn. Und man muss auch beim Tabellenzweiten schauen, wie sich die Aufstellung an einem Dienstagabend darstellt“, will der TVG-Coach den Favoriten zumindest ärgern. me