Nach dem Frust folgt die Pflicht

Lampertheim. Der TV Lampertheim ist in der Handball-Bezirksliga A in einer schwierigen Situation: Durch die jüngste 26:29-Niederlage gegen den Meisterschaftsanwärter TV Trebur sind die eigenen Hoffnungen auf den sofortigen Wiederaufstieg in die Bezirksoberliga auf ein Minimum geschrumpft.

„Mit 4:6 Punkten und Tabellenplatz neun müssen wir nicht auf den Titelkampf schauen, wenn da mit Trebur und Bieberau-Modau zwei Mannschaften ohne Minuspunkt stehen“, stellt TVL-Traier Achim Schmied vor dem Auswärtsspiel am Samstagabend um 17 Uhr bei der HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten II klar.

Mentalität gefragt

Dass die Gastgeber mit 1:7 Punkten Letzter sind und als einziger Mannschaft noch ohne Sieg, sieht Schmied als „extrem gefährlich“ an. „Die Gemengelage ist sicherlich nicht ideal. Wir haben gegen Trebur wirklich gut gespielt, aber uns dennoch aus dem Meisterschaftsrennen verabschiedet, was schon für einen gewissen Frust sorgt. Jetzt geht es gegen eine sieglose Mannschaft, die unbedingt gewinnen will“, rechnet der TVL-Coach mit einer Mentalitätsaufgabe. In dieser Woche war er mit der Trainingsbeteiligung und der Einstellung „sehr zufrieden, das war wirklich ordentlich“. Dabei wurde er nicht müde zu betonen, dass Rüsselsheim ein ganz gefährlicher Gegner ist.

„Die Rüsselsheimer haben zwar noch nicht gewonnen, ihre Spiele aber knapp verloren. Auch gegen Fürth/Krumbach, das zu den Top-Mannschaften gehört, unterlagen sie nur mit einem Tor Unterschied“, warnt Schmied. Und gegen den Meisterschaftskandidaten Bieberau-Modau ist eine 26:29-Niederlage auch „aller Ehren wert“, wie der Übungsleiter findet. „Ich hoffe, dass meine Mannschaft das nicht auf die leichte Schulter nimmt. Es wird auf alle Fälle deutlich schwerer, als es die Tabelle vermuten lässt.“

Personell sieht es ganz gut für die Lampertheimer aus. „Wir haben eigentlich alle an Bord, müssen aber noch schauen, wen wir an unsere zweite Mannschaft abstellen, die auch Unterstützung braucht“, erklärt Schmied.

Sein Comeback im Bezirksoberliga-Team wird vermutlich Max Deisler geben. Am vergangenen Wochenende feierte er in der B-Liga-Reserve beim 21:18-Erfolg gegen Crumstadt/Goddelau seine Rückkehr nach Verletzungspause. me