Mit Rückenwind

Lampertheim. Aufsteiger gegen Absteiger heißt es am Samstagabend (17.15 Uhr), wenn die FSG Lola bei der SG Egelsbach ran muss. Die Egelsbacherinnen mussten in der vergangenen Runde als Landesliga-Vorletzter den Gang in die Bezirksoberliga antreten, die Lolas stiegen als überlegener A-Liga-Meister auf.

Beide Teams haben bislang nichts anbrennen lassen, ihre Spiele gewonnen und vor dem direkten Aufeinandertreffen scheint der Ausgang völlig offen. FSG-Trainer Dieter Petermann sieht aber die Favoritenrolle bei den Gastgeberinnen, die „eine erfahrene, gute Mannschaft“ haben. Doch verstecken muss sich Lola nicht, besonders nach der jüngsten starken Vorstellung beim 34:28-Erfolg gegen Weiterstadt/Braunshardt/Worfelden. „Da haben wir schon einen großen Fortschritt gemacht“, lobt Petermann und hofft nun, dass dieser positive Weg fortgeführt werden kann. Viel wird davon abhängen, wie die FSG gegen die stabile, bewegliche Deckung der Gastgeberinnen klar kommt und bei Ballverlusten die Rückwärtsbewegung forcieren kann. me