Mit Respekt und ohne Angst

Lampertheim. „Wenn man oben mitspielen will, dann muss man seine Heimspiele gewinnen – auch gegen direkte Konkurrenten.“ Achim Schmied, Trainer des Handball-A-Ligisten TV Lampertheim, lässt vor dem Heimspiel am Sonntagabend (18 Uhr) keine Zweifel an der Zielsetzung aufkommen. Er warnt zwar eindringlich vor dem Gegner, „aber Angst müssen wir keine haben. Trebur ist schon gut, aber auch nicht überragend“, hat er beobachtet.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Allerdings zeigt ein Blick auf die Tabelle, dass der TVT in dieser Runde – wieder – ein Wörtchen um den Aufstieg mitreden will. Schon seit Jahren ist Trebur in der Spitzengruppe, scheitert aber jedes Mal knapp. Aktuell belegt das Team des in Biblis wohnenden Trainers Tobias Führer verlustpunktfrei Rang eins und hat das mit Abstand beste Torverhältnis (191:112). „Das zeigt auch gleich, worauf wir besonders achten müssen: Wir dürfen Trebur nicht ins Laufen kommen lassen, müssen versuchen, die gefährlichen und wirklich richtig gut vorgetragenen Konter zu unterbinden“, erklärt Schmied.

Am vergangenen Wochenende beobachtete der TVL-Coach den kommenden Gegner bei dessen Heimsieg gegen die MSG Roßdorf/Reinheim. „Das war leider nicht sonderlich aussagekräftig“, meint er mit Blick auf die Einseitigkeit der Partie, die Trebur mit 39:20 gewann. Aber so leicht – da ist sich Schmied sicher – wird es der TVT in der Spargelstadt nicht haben. „Wir sind gut vorbereitet, haben uns intensiv mit den Abläufen beschäftigt und wissen, was auf uns zukommt und was wir abliefern müssen“, so der Coach.

Steigerung nötig

Der Schlüssel zum Erfolg wird ein konzentrierter Angriff mit wenig Ballverlusten, gepaart mit einer guten Trefferquote und einem schnellen Rückzugsverhalten sein. „Wenn es uns gelingt, vorne konsequent abzuschließen, kann Trebur nicht kontern“, lautet die einfache, aber angesichts der Vorstellungen der letzten Wochen doch so schwere Vorgabe Schmieds. „Überrumpeln lassen wir uns auf jeden Fall nicht, sondern wollen in diesem Spiel zeigen, dass wir auch den Anspruch haben, oben mitzumischen“, gibt sich der Lampertheimer Trainer kämpferisch.

Bislang konnte der TVL diesen Nachweis nur bedingt bringen, liegt mit 4:4 Punkten auf Tabellenplatz sieben. „Die Jungs wissen, dass sie sich steigern müssen und ich bin mir sicher, dass gegen Trebur alle heiß sind“, erwartet Schmied ein intensives Spiel. Positiv: Das Training in dieser Woche lief gut und personell kann der Trainer wohl aus dem Vollen schöpfen. me