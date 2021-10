Mit Personalsorgen ins Heim-Debüt

Seckenheim. Das erste Heimspiel der Oberliga-Handballerinnen der TSG Seckenheim nach langer Zwangspause steht unter keinen guten Vorzeichen: Gegen den TuS Schutterwald fehlt Trainer Siggi Oetzel mit Anne Wild eine absolute Leistungsträgerin und die Vorleistung war alles andere als ideal. Mit 24:37 ging die TSG beim starken SV Hohenacker-Neustadt am vergangenen Wochenende unter und erwischte einen veritablen Fehlstart.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

„Das war natürlich gar nichts. Aber wir haben da kein großes Fass aufgemacht. Dennoch: Ich erwarte natürlich eine Reaktion“, betont Oetzel, der insbesondere Körpersprache, Wille und Einstellung in der Mannschaftssitzung ansprach. „Wir hatten uns viel zu schnell ergeben. Das sollte so nicht noch einmal passieren“, fordert der Trainer, betonte aber auch noch einmal, dass Hohenacker „eine richtig starke Mannschaft stellt. Man darf dort verlieren, aber bitte nicht so“.

Nur eine Auswechselspielerin

Anne Wild fällt wegen einer Entzündung im Handgelenk aus. © Nix

Dass gegen Schutterwald nun Anne Wild mit einer Entzündung im Handgelenk ausfällt, schmerzt die Seckenheimerinnen sehr. Aus den acht Feldspielerinnen werden damit gerade noch sieben. „Nur eine Auswechselspielerin ist alles andere als ideal, aber da müssen wir durch“, so Oetzel. Dass es ausgerechnet Wild trifft, ist besonders ärgerlich, „da sie eine sehr gute Vorbereitung absolviert hat und in sehr guter Verfassung war. Jetzt hoffen wir, dass es bei diesem einen Spiel Pause für sie bleibt“, erklärt der TSG-Coach.

Mit Schutterwald kommt am Samstagabend (19 Uhr, Richard-Möll-Halle) eine Mannschaft, die zuletzt mit einem 31:24-Auswärtssieg in Nürtingen und insgesamt 4:2 Punkten in der noch jungen Spielzeit schon viel Selbstvertrauen tanken konnte. „Umso wichtiger ist es, dass wir mit der richtigen Einstellung, Kampfgeist und positiver Körpersprache auflaufen“, betont Oetzel noch einmal und hofft mit seinen Spielerinnen auf entsprechende Unterstützung der Zuschauer.

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2