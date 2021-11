Mit Heim-Gesicht nun in der Fremde?

Groß-Rohrheim. Mit Selbstvertrauen aber sicherlich nicht als Favorit fahren die Handballer des TV Groß-Rohrheim zum Landesliga-Spiel bei der SG Egelsbach (Sonntag, 17 Uhr). Beide Teams haben 3:3 Punkte auf dem Konto, wobei beide Teams besonders zu Hause ihre Stärke demonstriert haben.

„Wenn wir unsere Leistung aus den Heimspielen nun auch mal auswärts abrufen können, haben wir durchaus auch in Egelsbach Chancen“, ist TVG-Trainer Tim Borger überzeugt. „Allerdings bekommen wir es mit einer sehr kompakten, robusten Mannschaft zu tun“, weiß der Coach, der die SGE am vergangenen Wochenende bei ihrer 28:30-Niederlage beim Titelkandidaten Büttelborn beobachtet hat: „Das war ein sehr zerfahrenes Spiel, aber man hat schon gesehen, dass Egelsbach eine der Mannschaften ist, die an einem guten Tag jedem Gegner das Leben schwer machen kann.“

Doch genau das nimmt Borger auch für seine Groß-Rohrheimer in Anspruch. „Die Jungs haben schon einen Schritt nach vorne gemacht. Ich denke, dass uns niemand mehr unterschätzt“, ist der Trainer mit der Ausbeute von 3:3 Punkten durchaus zufrieden, betont aber: „Wenn wir erfolgreich sein wollen, dann müssen wir immer 100 Prozent geben und es muss alles passen.“

Und dann ist da noch das Gefälle im Kader. Die Startformation der Ried-Handballer ist auf Augenhöhe mit den anderen Landesligisten, aber dahinter fällt das Leistungsniveau deutlich ab. „Das sind keine schlechten Jungs“, betont Tim Borger. Aber vielen fehlt einfach noch die Erfahrung, da sie erst aus der Jugend nachgerückt sind. „Das ändert aber nichts daran, dass wir auf einem guten Weg sind. Wir müssen nur aufpassen, dass wir keinen zu großen Verschleiß haben“, warnt der Coach davor, dass die Leistungsträger, die häufig nur wenige bis gar keine Verschnaufpausen erhalten, überlastet werden könnten. Gegen Egelsbach droht nun Jan Fries auszufallen, der im Training auf den Ellbogen gefallen ist und einen schmerzhaften Bluterguss bekam. Der Arzt hat ihm eigentlich ein zweiwöchiges Sportverbot auferlegt. „Ich rechne nicht damit, dass er auflaufen kann“, so Borger. Hinzu kommt, dass einige andere Spieler angeschlagen sind. „Die Belastungssteuerung ist derzeit nicht einfach. Wir wollen einerseits in jedem Spiel unsere Chance suchen, zumal ich denke, dass auch die anderen Mannschaften derzeit nicht gefestigt sind. Andererseits müssen wir schauen, dass wir gegen die Konkurrenten, die vermutlich mit uns in die Abstiegsrunde gehen, Punkte holen, da diese ja mitgenommen werden“, erläutert der TVG-Trainer.

Und dann wäre da natürlich auch noch die Option, sich wider Erwarten doch für die Aufstiegsrunde zu qualifizieren, in denen die Groß-Rohrheimer dann frühzeitig alle Sorgen los wären. Wie man es dreht: Es ist und bleibt für den TVG ein Drahtseilakt und die Herausforderungen für Mannschaft und Trainer bleiben hoch. me