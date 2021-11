Mini-Kader soll es richten

Seckenheim. Ein ausgeglichenes Punktekonto – das war das Ziel, dass Siggi Oetzel, Trainer des Frauenhandball-Oberligisten TSG Seckenheim bis Weihnachten ausgegeben hatte. Und auch wenn noch drei Spieltage ausstehen, sind die Seckenheimerinnen auf dem besten Weg, das Etappenziel vorzeitig zu erreichen. Mit 6:4 Punkten fährt das Team am Sonntag zum Auswärtsspiel bei der SG Heidelsheim/Helmsheim (17.30 Uhr) und könnte mit einem Sieg schon viel Druck vom Kessel nehmen. „Dann hätten wir die Chance, uns in den letzten beiden Spielen noch ein Polster zu verschaffen. Das wäre eine sehr schöne Ausgangsposition“, so Oetzel.

Titze kein Thema mehr

Die SG Heidelsheim/Helmsheim (4:8 Punkte) sieht der TSG-Trainer allerdings als gefährlichen Gegner, der mit seiner offensiv ausgerichteten 5:1-Deckung gerade in eigener Halle schwer zu knacken ist.

„Ich denke, die Chancen liegen bei 50:50“, erklärt der Coach, der wieder mit einem dünnen Kader planen muss: „Ich gehe aktuell von einer Auswechselspielerin aus“, sagt Oetzel und muss weiterhin auf Anne Wild (Bänderverletzung) verzichten. Und Nadine Titze, die zuletzt ausgeholfen hat, steht beruflich bedingt nicht mehr zur Verfügung. Sie hat Mannheim mittlerweile verlassen.

„Dennoch rechnen wir uns auch in diesem Auswärtsspiel etwas aus. Wir fahren schon dorthin, um etwas mitzunehmen und haben uns gut vorbereitet“, strahlt Oetzel Zuversicht aus. me

