Meilenstein in Reichweite

Lampertheim. Dieter Petermann bleibt zurückhaltend. Der Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Lola, der Spielgemeinschaft aus Tvgg Lorsch und TV Lampertheim, will von einer Vorentscheidung im Meisterschaftskampf nichts wissen. Noch nicht. „Wenn wir unsere nächsten beiden Spiele gewinnen, wäre das natürlich schon ein Meilenstein“, meint der erfahrene Trainer mit Blick auf die Herausforderungen gegen den Liga-Vierten Crumstadt/Goddelau II und vor allem am Samstag (17.30 Uhr) beim Zweiten TGB Darmstadt II. „Das wird eine richtig schwere Aufgabe“, warnt Petermann vor dem Verfolger.

Mit 8:0 Punkten haben die Lolas bislang nichts anbrennen lassen, der 42:12-Erfolg kurz vor Weihnachten gegen Verfolger Rüsselsheim war ein Ausrufezeichen. „Keine Frage, wir sind gut drauf. Aber die TGB Darmstadt wird uns mit Sicherheit alles abverlangen. Besonders unsere Deckung wird gegen das starke Eins-gegen-Eins der Gastgeberinnen gefordert sein“, kennt der FSG-Coach den Gegner bestens und hat seine Mannschaft entsprechend eingestellt. „Wir müssen an unser oberes Level gehen und vor allem als Team funktionieren und kämpfen. Dann haben wir auch in Darmstadt eine Chance“, fordert Petermann in erster Linie einen „schnörkellosen, geradlinigen Tempohandball“. me