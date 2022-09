Mehr Wechselmöglichkeiten gleich mehr Tempo?

Biblis. Auch wenn der Saisonauftakt am vergangenen Wochenende mit der 12:22-Niederlage gegen die ambitionierte SKG Roßdorf ernüchternd war, blickt Armin Schulz, Trainer des Frauenhandball-A-Ligisten FSG Biblis/Gernsheim, optimistisch nach vorne. Beim TV Büttelborn soll am Sonntag (18 Uhr) gepunktet werden.

„Wir werden diesmal wohl aus dem Vollen schöpfen können und mit 13, 14 Spielerinnen nach Büttelborn fahren“, ist Schulz erleichtert, nachdem er zuletzt nur einen Mini-Kader beisammen hatte. Mit den nun wesentlich größeren Wechselmöglichkeiten fordert er auch ein entsprechend höheres Tempo von seinem Team. „Das müssen wir einfach ausnutzen. Unser Ziel muss es sein, über unser schnelles Spiel zu einfachen Toren zu kommen“, so der Trainer.

Der FSG Biblis/Gernsheim könnte zudem entgegenkommen, dass diese Partie für die Büttelbornerinnen die Saisonpremiere ist und entsprechend noch mehr Nervosität herrscht. „Allerdings wissen wir dadurch den Gegner auch noch nicht so echt einzuschätzen“, schränkt Schulz ein.

In der vergangenen Runde wurde der TVB Dritter mit beachtlichen 20:12 Punkten – punktgleich mit Roßdorf, das der FSG zuletzt eine herbe Schlappe beibrachte. Und da sich personell wenig verändert hat, dürfte mit Büttelborn auch in dieser Spielzeit zu rechnen sein. „Ich sehe drei, vier Mannschaften, die unten spielen werden, gegen die man gewinnen muss. Dann drei, vier im Mittelfeld, gegen die es unser Anspruch sein sollte, auch zu punkten, und dann drei, vier Teams, die oben stehen werden und wo alles passen muss, um zu gewinnen. Zu Letzteren zähle ich auch Büttelborn“, erklärt Schulz. „Wir sind aber gut aufgestellt.“ me