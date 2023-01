Bensheim. Die Bundesliga-Handballerinnen der HSG Bensheim/Auerbach starten am Samstag (19 Uhr) mit einem „Match unter Freunden“ in das neue Jahr. Die HSG Bad Wildungen ist für die Flames eine Art Dauersparringspartner. In der Sommervorbereitung treffen die beiden Teams seit Jahren regelmäßig aufeinander. Die Trainerinnen Tessa Bremmer (Bad Wildungen) und Heike Ahlgrimm (Bensheim/Auerbach) tauschen sich immer wieder über sportliche Belange aus. Zuletzt absolvierten beide Teams im November einen Test.

Nun geht es in der Sporthalle Edertal in diesem Duell aber wieder um Punkte. Das enge Verhältnis ruht für 60 Minuten. „Das ist kein Problem, das wird auf dem Feld komplett ausgeblendet“, sagt Ahlgrimm. Im Klassement trennen die hessischen Konkurrenten zwei Zähler und drei Plätze. Dass die Vipers nach einigen personellen Veränderungen vor einer schweren Saison stehen würden, hatte die Flames-Trainerin erwartet.

Fehr verlängert Vertrag

Mit Rang elf liegen die Nordhessinnen aktuell über dem Abstiegsstrich. Das wird auch so bleiben, meint sie. Obwohl die Bensheimerinnen auf Position acht stehen und im Hessenderby als Favorit gelten, rechnet Ahlgrimm mit einer engen Auseinandersetzung. „Das wird ein umkämpftes Spiel, in dem wir unser Potenzial abrufen müssen.“

Die personellen Zukunftsplanungen gehen bei den Flames indes weiter. Mit Torhüterin Vanessa Fehr hat nach Dionne Visser und Leonie Kockel die nächste Spielerin ihren Vertrag verlängert. Fehr wird gemeinsam mit Helen van Beurden bis 2025 das Torhüter-Duo bilden. eh/ü