Mader macht Deckel drauf

Viernheim. Gelungener Start in eine Badenliga-Saison mit vielen Fragezeichen für die Handballerinnen des TSV Amicitia Viernheim: Das Team von Trainerin Steffi Dietrich gewann zu Hause gegen den TSV Rot nach großem Kampf mit 23:21 (11:11). Dabei stach gleich der kurzfristige Neuzugang Jacqueline Mader. Die eigentlich bereits in den Handball-Ruhestand gegangene ehemalige Drittliga-Spielerin des TSV Birkenau steuerte drei Treffer zum Erfolg der Südhessinnen bei.

Rot erwischte den besseren Start in die Partie, lag bis zum 10:9 (26.) meist knapp vorne. Das lag vor allem daran, dass die Viernheimerinnen in der Abwehr nicht den nötigen Zugriff bekamen und zudem offensiv einige Bälle leichtfertig vergaben. Direkt nach dem Seitenwechsel dann die stärkste Phase des TSV Amicitia: Vom 11:11-Pausenstand setzten sich die Gastgeberinnen auf 15:11 (34.) und weiter bis auf 18:12 (42.) ab. Doch entschieden war die Partie noch lange nicht: Rot profitierte von einigen Nachlässigkeiten Viernheims, verkürzte und traf vier Minuten vor dem Ende zum 20:31-Anschluss. Die Südhessinnen behielten aber einen kühlen Kopf nd Julia Fischer sowie Jacqueline Mader machten mit ihren Treffern zum 23:20 (60.) alles klar.

HG Oft./Schwetz. – HG Saase 22:22

Zweimal führte Saase: Beim 1:0 und eine Minute vor dem Ende beim 22:21. Dazwischen lief das Team von Trainer Branko Dojcak immer einem Rückstand hinterher, meist betrug er zwei, drei Tore. „Das war unter dem Strich ein Punktgewinn für uns“, resümierte der Coach. Nicht ganz so zufrieden war er hingegen mit der spielerischen Leistung, insbesondere in der ersten Hälfte, als seine Spielerinnen die Vorgaben nur unzureichend umsetzten. „Da haben wir noch einiges zu lernen“, so Dojcaks Fazit. me