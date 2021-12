Lust auf Spielverderber

Groß-Rohrheim. Mit einem guten Gefühl gehen die Handballer des TV Groß-Rohrheim ins Landesligaspiel gegen den TuS Griesheim. „Wir freuen uns darauf, einen der Top-Favoriten auf die Meisterschaft zu ärgern und aus der Reserve zu locken“, meint TVG-Trainer Tim Borger mit Blick auf die Partie am Sonntag (18 Uhr) in der Bürgerhalle.

Die Griesheimer kommen mit einem exzellenten Kader und der Empfehlung von 10:0 Punkten. „Natürlich haben wir Respekt vor dem TuS“, sagt der Coach, der aber auch klarstellt: „Wir haben nichts zu verlieren, sondern können ganz frei aufspielen. Und Griesheim muss bei uns erstmal gewinnen. Wir haben den Heimvorteil und werden alles versuchen. Vielleicht gelingt uns ja eine Überraschung.“

Tim Borger ist der Trainer der Groß-Rohrheimer. © nix

Ab Donnerstag haben sich die Groß-Rohrheimer im Training explizit auf den TuS vorbereitet und wollen zeigen, dass sie eine positive Entwicklung nehmen. „Ich muss zugeben, dass die Ergebnisse noch nicht so sind, wie ich mir das wünschen würde. Aber gleichzeitig muss ich auch die Mannschaft loben: Sie entwickelt sich“, sieht Borger seinen TVG zwar auf einem guten Weg, aber der Faktor Zeit spricht momentan gegen den Vorletzten mit seinen 3:7 Punkten: „Die Richtung stimmt, die Resultate noch nicht.“

Ein wichtiger Faktor wird in den beiden letzten Spielen vor der Weihnachtspause – am vierten Advent geht es noch zum direkten Konkurrenten TSV Pfungstadt – sein, wie sich die Leistungsträger präsentieren, auf denen bislang die Hauptlast liegt. Gleichzeitig hofft man bei den Ried-Handballern, dass andere zünden. „Uns ist klar, dass wir nicht mit sechs, sieben Spielern ein Landesliga-Spiel durchziehen können und daher brauchen wir die Unterstützung von der Bank.“

Personell sieht es bei den Groß-Rohrheimern derzeit ganz gut aus: Alle Spieler sind an Bord, zwei, drei angeschlagene bereiten dem Trainer nur ganz leichte Sorgen: „Wetterbedingt haben wir natürlich auch mal eine Schnupfennase dabei, aber nicht Dramatisches. Ich gehe davon aus, dass alle mit auflaufen werden.“

Beim Vergleich Position für Position zieht der TVG gegen Griesheim – natürlich – den Kürzeren. „Der TuS ist hervorragend besetzt und hat einige höherklassig erfahrene Spieler dabei“, weiß Borger. Dass Griesheim – mit Ausnahme des ersten Spieltags gegen Pfungstadt (25:23) – all seine Begegnungen überaus deutlich gewonnen hat, spricht für die Klasse der Mannschaft von Trainer Ibo Ücel. „Der Druck liegt eindeutig bei den Griesheimern und vielleicht nehmen sie uns nach ihrem bisherigen Lauf auch etwas auf die leichte Schulter. Wenn das so ist, dann wollen wir da sein“, so Tim Borger. me