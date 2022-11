Lolas lassen nichts anbrennen

Lampertheim. Nach zwei knappen, überaus ärgerlichen Niederlagen sind die Handballerinnen der FSG Lola wieder in die Erfolgsspur zurückgekehrt: Am Sonntagabend gewannen sie ihr Bezirksoberliga-Heimspiel gegen das Schlusslicht HSG Langen in souveräner Manier mit 25:15 (12:8). „Das war nicht überragend, aber sehr solide“, fand FSG-Coach Dieter Petermann, der vor allem froh war, dass seine Mannschaft vor den letzten beiden Spielen bis zur Weihnachtspause wieder Selbstvertrauen tanken konnte. „Das ist als Aufsteiger extrem wichtig. Wir haben jetzt mit Tabellenführer Heppenheim und dem SV Erbach noch zwei ganz schwere Spiele bis zur Weihnachtspause vor uns. Da brauchen wir die Sicherheit, die wir uns heute geholt haben“, erklärt der Trainer-Routinier.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lolas benötigten ein paar Minuten, um in die Partie zu finden, aber nach dem 6:5 stabilisierte sich die Deckung. Nach dem 9:5 (20.) wurden auch die Kombinationen in der Offensive immer flüssiger. „Ab da haben wir unser Spiel dann durchgezogen, obwohl wir auch personell nicht in Bestbesetzung waren“, so Petermann. Nach dem 12:8 zur Pause erhöhten die Lolas nach dem Seitenwechsel schnell auf 16:10 (39.) und bauten den Vorsprung weiter bis auf 20:11 (49.) aus. Die Entscheidung war zu diesem Zeitpunkt längst gefallen. „Das haben wir wirklich gut gelöst und haben zu keiner Zeit etwas anbrennen lassen“, fand der Trainer, der aber auch zugab: „Dem Gegner haben ein Stück weit auch die Mittel gefehlt.“

Am nächsten Sonntag wartet nun eine ganz andere Herausforderung auf den Aufsteiger: Als Tabellendritter fahren die Lolas zum Primus Heppenheim. „Favorit sind wir da ganz sicher nicht. Aber es ist auch ein Derby und da haben wir ganz sicher nichts zu verschenken“, will Petermann sein Team nun intensiv auf das Spitzenspiel vorbereiten.

Mehr zum Thema Handball Belohnung bleibt erneut aus Mehr erfahren Handball-Bezirksoberliga Petermann zuversichtlich Mehr erfahren

FSG-Tore: Vanessa Ehret (6), Nadine Gärtner (6/2), Selina Bornschein (5), Katrin Grieser (4), Ronja Schmidt (2), Nadine Koob, Marie Hafner (je 1). me