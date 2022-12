Lolas lassen im Spitzenspiel zu viel liegen

Lampertheim. Es hat nicht gereicht für die FSG Lola. Die Spielgemeinschaft aus Lorsch und Lampertheim verlor das Bezirksoberliga-Derby und Spitzenspiel beim HC VfL Heppenheim mit 17:20 (9:9). „Natürlich sind wir erstmal enttäuscht, aber mit etwas Abstand können wir auf diese Leistung auch stolz sein“, findet FSG-Trainer Dieter Petermann: „Das war heute ein richtig gutes Spiel auf hohem Niveau, das wirklich Spaß gemacht hat.“

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Die Lolas waren glänzend eingestellt und verlangtem dem Spitzenreiter alles ab. Über weite Strecken lagen sie sogar in Führung, aber mit zunehmender Dauer machte sich das Fehlen zweier Leistungsträgerinnen bemerkbar: „Uns haben die Kontertore und Treffer von Linksaußen von Nadine Koob gefehlt und auch der Druck von Nadine Gärtner aus dem Rückraum“, bedauert Petermann, dass er im Top-Spiel nicht seine Bestbesetzung am Start hatte. Ob es mit den beiden gereicht hätte, da will sich der FSG-Trainer nicht festlegen: „Unterm Strich muss man schon zugeben, dass Heppenheim heute einen Tick cleverer war. Sie sind uns als Mannschaft noch einen Schritt voraus.“

Die Lolas erwischten einen guten Start, führten 3:1 (5.) und ließen sich auch durch einen 4:0-Lauf der Gastgeberinnen nicht beirren. Die FSG selbst scheiterte in dieser Phase reihenweise am Torholz. Es entwickelte sich eine enge Partie mit wechselnden Führungen. Letztmals legte die FSG beim 11:10 (36.) vor. Dann hatte Heppenheim seine beste Phase, traf viermal in Folge zum 14:11 (41.). Aber die Lolas hielten dagegen, verkürzten auf 14:15 (46.), doch der Ausgleich sollte nicht mehr gelingen. „Da haben wir dann auch ein paar Chancen liegengelassen, die Heppenheim einfach besser genutzt hat“, so Petermann. Als der HC-VfL-Vorsprung fünf Tore betrug (19:14, 55.), war die Partie entschieden.

Mehr zum Thema Handball Unerwartetes Spitzenspiel Mehr erfahren

„Es ist schade, auch weil wir genügend Möglichkeiten gehabt hätten, hier etwas mitzunehmen“, haderte der FSG-Coach mit der Chancenverwertung, um dann nachzuschieben: „Es war dennoch ein sehr gutes Spiel von uns, vielleicht sogar das Beste im bisherigen Saisonverlauf. Ein Unentschieden wäre durchaus gerecht gewesen.“

„Müssen wieder Punkte sammeln“

Auch Heppenheims Trainer Sascha Köhl zollte den Lolas Respekt: „Das ist neben Walldorf die beste Mannschaft der Liga. Heute haben wir gewonnen, weil wir uns keine Schwächephase geleistet haben und ein Höchstmaß an Flexibilität an den Tag legten und damit die FSG vor immer neue Herausforderungen stellten“, meint der Coach, der damit rechnet, dass Lola sich im weiteren Rundenverlauf unter den Top-Drei der Liga etablieren kann. Davon will Petermann aktuell aber nichts hören: „Wir müssen schauen, dass wir wieder Punkte sammeln, um nicht in einen Abwärtsstrudel zu geraten.“

FSG-Tore: Katrin Grieser (5/3), Vanessa Ehret (4), Janna Brötzmann (3), Lena Biedermann, Nina Kornmann, Jasmin Horner, Marie Hafner, Ronja Schmidt (je 1). me