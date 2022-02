Lolas bitten zum Topspiel

Lampertheim. In der Frauenhandball-A-Liga kristallisiert sich ein Dreikampf um die Meisterschaft heraus. Auch wenn die direkten Konkurrenten FSG Lola (12:2 Punkte), Crumstadt/Goddelau (12:2) und TV Büttelborn (10:4) noch nicht einmal die Hälfte ihrer 16 Spiele absolviert haben, scheint kein anderes Team in diese Spitzengruppe vorstoßen zu können. „Es ist nicht so, dass die anderen nur noch Punktelieferanten sind. In den Spielen gegen die vermeintlichen Außenseiter geht es wohl um den Titel. Das können die Zünglein an der Waage werden“, sagt FSG-Coach Dieter Petermann.

AdUnit Mobile_Pos2

AdUnit Content_1

Damit meint er Ergebnisse wie am vergangenen Wochenende, als der TV Büttelborn völlig überraschend beim Vorletzten in Erfelden mit 17:17 einen Punkt liegen gelassen hatte. Und genau gegen Büttelborn müssen die Lolas am Sonntagnachmittag (16 Uhr) ran und könnten mit einem Sieg den direkten Verfolger etwas auf Distanz bringen.

„Das ist natürlich ein Spitzenspiel und dabei werden Nuancen den Ausschlag geben“, ist Petermann überzeugt. Noch gut in Erinnerung ist ihm der Hinspielsieg, als seine Mannschaft einen 18:17-Zittersieg feierte. „Und auch diesmal wird das ein Spiel auf Augenhöhe“, ist der FSG-Coach überzeugt. Klar ist aber ebenfalls: Wenn die Lolas Tabellenführer bleiben wollen, dann ist ein Heimsieg Pflicht. Derweil kann Petermann noch nicht einschätzen, wie der Kader am Sonntag aussehen wird. „Da wir einige Kranke und angeschlagene Spielerinnen haben, wir sich das erst kurzfristig entscheiden“, so der Trainer. me

AdUnit Mobile_Pos3

AdUnit Content_2