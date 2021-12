Lola vor Spitzenspiel

Lampertheim. Nach vier Wochen Pause sind am vierten Advent die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola noch einmal gefordert, ehe es schon wieder in eine knapp vier wöchige Unterbrechung geht. Und dieses eine Spiel hat es in sich: Die Lolas empfangen um 16 Uhr die HSG Rüsselsheim/Bauschheim/Königstädten zum Topspiel der einzigen verlustpunktfreien Teams. „Wenn wir es schaffen, unsere Hausaufgabe zu erledigen, gehen wir als Spitzenreiter mit weißer Weste ins neue Jahr. Dafür werden wir alles geben“, erklärt FSG-Trainer Dieter Petermann.

Die zurückliegende lange Pause sieht der Übungsleiter durchaus kritisch: „Der Spielplan ist so zerklüftet, dass kein Rhythmus aufkommen kann. Warum man das alles so auseinanderzieht, ist mir ein Rätsel.“ Allerdings sieht er auch positive Aspekte: „Einige Spielerinnen konnten leichte Blessuren auskurieren, in einer einwöchigen Pause haben alle noch einmal Kraft getankt und einige haben sich auch schon ihre Boosterimpfung abgeholt.“

Während die einwöchige Pause nach dem 34:15-Sieg in Zwingenberg Mitte November einkalkuliert war, hat Petermann dann noch einmal an einem Donnerstag das Training abgesagt: „Das war eine reine Vorsichtsmaßnahme. Bei den Handballern des TV Lampertheim gab es einen Corona-Fall und da wird donnerstags in Lampertheim trainieren, wollte ich kein Risiko eingehen.“

In den Übungseinheiten machte Petermann ein hohes Maß an Einsatzbereitschaft und Konzentration aus und ist überzeugt, dass seine Spielerinnen – er kann gegen Büttelborn auf seine Bestbesetzung zurückgreifen – entsprechen fokussiert sein werden. me

