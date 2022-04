Lola nimmt Fahrt auf

Lampertheim. Mit einer souveränen Vorstellung haben die A-Liga-Handballerinnen der FSG Lola am Sonntag einen überzeugenden 26:18 (10:7)-Erfolg bei der TGB Darmstadt gefeiert. Zwei Wochen nach dem 19:18-Zittersieg im Hinspiel gegen den gleichen Gegner, ließ das Team von Trainer Dieter Petermann diesmal nichts anbrennen.

„Wir haben Darmstadt etwas offensiver angenommen als im Hinspiel. Das klappte sehr gut“, freute sich der Coach, dass die taktische Umstellung in der Deckung Früchte trug. Nach dem 3:3 (10.) setzte sich die FSG Tor um Tor ab, aber richtig deutlich wurde es erst nach der Pause, „als unsere Trefferquote besser wurde“, so Petermann. Von 10:8 (33.) erhöhten die Lolas auf 18:11 (46.) und sorgten damit für die Vorentscheidung. „Mit einer sehr guten Abwehr haben wir den Grundstein gelegt und in der zweiten Hälfte auch im Angriff überzeugt“, bilanzierte der Trainer.

Für die FSG Lola geht es jetzt Schlag auf Schlag: Bereits am Dienstagabend (20 Uhr, Jahnhalle Lampertheim) wartet das schwere Heimspiel gegen den Liga-Fünften TuS Zwingenberg. Dann steigt das Spitzenspiel bei der ESG Crumstadt/Goddelau. „Das ist so etwas wie das Endspiel um den Titel“, so der Coach.

FSG-Tore: Katrin Grieser (8), Nadine Gärtner (7), Vanessa Ehret, Janna Brötzmann (je 5), Nina Kornmann (1). me