Letztes TVL-Aufgebot wehrt sich tapfer

Lampertheim. Sie haben sich achtbar geschlagen, die A-Liga-Handballer des TV Lampertheim, aber am Ende mussten sie die Überlegenheit des ungeschlagenen Meisterschaftskandidaten HSG Bieberau-Modau II anerkennen. Klar mit 22:32 (13:15) unterlagen die dezimierten Spargelstädter, wobei ihr Trainer Achim Schmied mit der gezeigten Leistung „absolut zufrieden“ war. „So lange bei uns die Luft reichte, war das wirklich gut“, lobte er seinen Mini-Kader.

Gerade einmal sieben Feldspieler und ein Torhüter standen dem TVL-Coach zur Verfügung. „Wir hatten dennoch ausgemacht, alles probieren zu wollen und das haben die Jungs auch durchgezogen“, so Schmied.

Nach dem frühen 2:4 (8.) stellte der Trainer um, ließ fortan konsequent mit dem siebten Feldspieler im Angriff decken. Torhüter Dimitri Wildt spurtete bei jedem Ballbesitz Richtung Bank, der eine Feldspieler, der dort wartete, ging für den Angriff rein. „Als Trainer konnte man heute wenig falsch machen“, meinte Schmied angesichts der Leere auf der Bank.

Mit offenem Visier verlangte Lampertheim dem haushohen Favoriten alles ab. Über 5:5 (13.) und 11:11 (26.) gestalteten die Spargelstädter bis zum 13:13 die Partie offen, kassierten dann zwei schnelle Gegentore zum 13:15 zur Pause. „Mit mehr Alternativen, wäre sogar eine Führung drin gewesen“, so der Trainer, der dann in der zweiten Hälfte erkennen musste, dass die Gastgeber einen auch in der Breite sehr gut besetzten Kader haben.

Beim 14:19 (35.) lag der TVL erstmals mit fünf Toren hinten und nach dem 19:24 (48.) wuchs der Rückstand bis zum letztlich klaren 22:32-Endstand an.

TVL-Tore: Bach (6), Größler (4/2), Deissler (3), Nieter (3/1), Karb, Gaebler, Kühr (je 2). me