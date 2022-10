Letzter Auftritt vor langer Pause

Lampertheim. Auf dem Papier sind die Voraussetzungen klar, die Handballerinnen der FSG Lola in ihrem Bezirksoberliga-Spiel bei der HSG Dornheim/Groß-Gerau klarer Favorit. Aber so einfach sieht FSG-Trainer Dieter Petermann die Sache nicht: „Wir müssen schon eine richtig gute Leistung abrufen, wenn wir in Dornheim gewinnen wollen. Ein Selbstläufer ist das nicht. Die Liga ist sehr ausgeglichen“, meint er vor dem Spiel beim derzeitigen Vorletzten, dessen Platzierung mit 1:3 Punkten jedoch noch wenig Aussagekraft hat. „Natürlich läuft es bei uns gut und mit unseren 6:2 Punkten sind wir sehr zufrieden. Aber jetzt müssen wir weiter arbeiten, um auch weitere Punkte einzufahren“, so Petermann.

Und auch wenn die Konkurrenz inzwischen die Lolas zu den Anwärtern auf die Meisterschaft zählt, will der FSG-Trainer „die Kirche im Dorf lassen“ und an der ursprünglichen Zielsetzung festhalten. „Wir sind Aufsteiger und wenn wir am Ende tatsächlich zwischen Platz drei und sechs landen, dann wäre das schon eine sehr gute Leistung.“

Die Partie in Dornheim ist für das Team aus der Spielgemeinschaft zwischen TV Lampertheim und Tvgg Lorsch auch das letzte für einen Monat. So lange haben die Lolas dann Pause, ehe es am 13. November mit der Partie gegen Bieberau-Modau weitergeht. Entsprechend wichtig ist für Petermann die Partie am Sonntagnachmittag um 16 Uhr. Sollte trotz des Fehlens einiger Leistungsträger – unter anderem fehlt Yvonne Höbel – gewonnen werden, können sich die Lolas in den folgenden Wochen ganz entspannt anschauen, was die Konkurrenz macht. me