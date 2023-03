Letzte Chance für die HG

Großsachsen. „Das ist wohl die letzte Chance für uns, noch zu punkten“, meint Branko Dojcak, Trainer des Frauenhandball-Badenligisten HG Saase, vor dem Auswärtsspiel und Kellerduell am Sonntag (16 Uhr) beim Vorletzten SG Stutensee-Weingarten. Dass die HG absteigen wird, daran besteht kein Zweifel mehr. „Aber mit null Punkten bitte nicht“, so Dojcak.

Da es anschließend nur noch gegen die beiden Top-Teams Oftersheim/Schwetzingen (1.) und Wiesloch (2.) geht, will der erfahrene Coach nun gegen Stutensee alles in die Waagschale werfen.

„Wir haben in den vergangenen Wochen einen Aufwärtstrend, was in erster Linie daran liegt, dass ich nicht mehr nur vier, fünf Spielerinnen im Training habe, sondern neun oder zehn. Das merkt man deutlich bei den Spielen“, sah er am vergangenen Wochenende beim 26:30 in Rot-Malsch „eine über weite Strecken wirklich gute Leistung“. Daran gelte es nun anzuknüpfen, auch wenn es den Bergsträßerinnen gar nicht in den Kram passt, dass bei Stutensee Harzverbot herrscht. „Aber damit müssen wir jetzt klar kommen“, gibt sich Dojcak kämpferisch. me